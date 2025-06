Stefano Bollani in concerto all’Anfiteatro di Pompei per «Beats of Pompei 2025»

Ph ANSA/ETTORE FERRARI

Stefano Bollani, il grande eclettico e raffinato pianista sarà in un grande concerto dal vivo, con un quartetto eccezionale di musicisti di livello internazionale in un grande live da non perdere

Stefano Bollani, il grande eclettico e raffinato pianista sarà in concerto all’Anfiteatro di Pompei lunedì 14 luglio 2025 per l’ultimo live dell’interessante cartellone della seconda edizione di «Beats of Pompei 2025» la grande rassegna di concerti dal vivo tra le bellezze di Pompei.

All’anfiteatro di Pompei Stefano Bollani sarà protagonista di una grande serata musicale con un quartetto di musicisti eccezionali: alla fisarmonica il francese Vincent Peirani, al basso e alla batteria la sezione ritmica formata da Larry Granadier e Jeff Ballard, già in trio prima con Pat Metheny e poi con Brad Mehldau, e alle percussioni Mauro Refosco, scelto da grandi artisti come David Byrne, Tom Yorke e Red Hot Chili Peppers.

Biglietti per Stefano Bollani a Pompei: info e prezzi

I biglietti per il concerto sono già disponibili su Ticketone con prezzi compresi tra 35 e 70 euro. La disponibilità è limitata e si prevede il tutto esaurito.

Stefano Bollani Quintet: un grande concerto a Pompei con artisti di elevato spessore

Stefano Bollani è un pianista e compositore di fama mondiale, che vanta di numerose esibizioni con artisti del pop-rock italiano e partecipazioni in campo radiofonico e televisivo, dove ha più volte ricoperto il ruolo di conduttore. Oltre ad innumerevoli concerti dal vivo Bollani ha pubblicato bel 49 album di cui 31 in studio, ed ha collaborato con tantissimi grandi artisti in tutto il mondo. Su palco dell’Anfiteatro di Pompei sarà con Vincent Peirani, Larry Granadier, Jeff Ballard e Mauro Refosco in un concerto dal vivo da non perdere.

Vedere Bollani dal vivo in concerto è un’esperienza indimenticabile. Non è solo musica ma è melodia pura con le sue mani che volano sugli 88 tasti del pianoforte, quasi ne fossero una estensione naturale. Un pezzo non è mai uguale a come lo si conosce e la sua bravura smembra e ricompone la musica in maniera naturale coinvolgendo tutti i presenti.

