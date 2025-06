Concerto e osservazioni stellari: il 20 giugno gratis all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Aspettando l’estate è una serata veramente speciale all’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte per passare tutti insieme la notte del solstizio a Capodimonte con un concerto e l’osservazione delle stelle

Giovedì 20 giugno 2025, alle ore 21:00, si terrà una serata gratuita con prenotazione obbligatoria, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli. L’evento, dal titolo Aspettando l’estate, ci permette di passare la notte del solstizio a Capodimonte tra un concerto e l’osservazione delle stelle.

L’evento “Aspettando l’estate” è gratuito con prenotazione obbligatoria e prevede:

Concerto della Us Naval Forces Europe And Africa Band – Top Brass Quintet – La Band statunitense torna a esibirsi all’Osservatorio con un vario e ampio repertorio di musica Jazz e Rhythm & Blues per augurare una buona estate a tutti. Poi a seguire

Il Cielo d'estate – Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani

L’evento Aspettando l’estate è gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link:

L’iniziativa è in collaborazione con US Naval Forces Europe and Africa Band

