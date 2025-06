This is Wonderland a Napoli: Pinocchio, luci e magia alla Mostra d’Oltremare

Ph Facebook This is Wonderland

Dal 14 giugno al 28 settembre 2025, Napoli accoglie uno degli eventi più spettacolari dell’estate: This is Wonderland – Pinocchio, Back to Wood, il parco delle fiabe che trasforma la Mostra d’Oltremare in un mondo incantato fatto di luci, performance dal vivo e paesaggi narrativi immersivi.

Un viaggio tra fiaba e realtà sotto le stelle

Ogni sera, dalle 18:00 a mezzanotte, il Laghetto di Fasilides si accende di magia. Il percorso narrativo di This is Wonderland si sviluppa su oltre 40.000 metri quadri e include più di 1.500 installazioni artistiche. Protagonista assoluto è Pinocchio, reinterpretato in una chiave moderna e poetica, ma non mancano personaggi iconici come Alice, Peter Pan e la Fata Turchina, pronti a sorprendere grandi e piccoli.

Spettacoli serali, acrobati e scenografie mozzafiato

L’evento si distingue per un’atmosfera che fonde arte, teatro e design. Le scenografie site-specific e le musiche originali accompagnano il pubblico in un’esperienza sensoriale a 360°. Ogni serata culmina in uno spettacolo dal vivo con attori, ballerini e acrobati sospesi in aria, che regalano momenti di puro incanto.

Un parco delle fiabe che ha già incantato 1,5 milioni di persone

Dopo aver affascinato oltre 1,5 milioni di visitatori in tutta Italia, This is Wonderland – Il Parco delle Fiabe arriva per la prima volta a Napoli. Un format che unisce scenografie artigianali, lanterne illuminate e sound design immersivo, con una morale nuova e attuale per ogni storia raccontata.

Un evento pensato per famiglie, bambini e amanti della bellezza

L’evento è ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. Le riduzioni speciali per bambini, over 65, disabili e famiglie numerose rendono l’esperienza accessibile a tutti. Perfetto anche per una serata estiva alternativa a Napoli, tra cultura, emozione e bellezza.

️ Acquista ora il tuo biglietto per This is Wonderland Napoli

I biglietti sono disponibili online e sono divisi per fasce orarie e giorni della settimana. È consigliata la prenotazione anticipata, soprattutto nei weekend e nei festivi.

✨ Vivi la magia delle fiabe con This is Wonderland a Napoli

Quando: Dal 14 giugno al 28 settembre 2025 – Tutti i giorni, dalle ore 18:00 alle 24:00 – Ultimo ingresso alle 22:45

Dal 14 giugno al 28 settembre 2025 – Tutti i giorni, dalle ore 18:00 alle 24:00 – Ultimo ingresso alle 22:45 Dove: Mostra d’Oltremare – Laghetto di Fasilides – Viale J.F. Kennedy, Napoli

Mostra d’Oltremare – Laghetto di Fasilides – Viale J.F. Kennedy, Napoli Biglietti: Lunedì–Giovedì : Intero (13-65 anni): €14 – Bambino (4-12 anni): €12 Venerdì–Domenica e Festivi : Intero: €17 -Bambino: €14 Riduzioni per famiglie, over 65, disabili e accompagnatori. Biglietti disponibili online sui circuiti ufficiali.

Maggiori informazioni: Il Parco delle Fiabe -Pinocchio, Back to Wood – Facebook

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.