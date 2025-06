Campania Teatro Festival 2025: 150 spettacoli a Napoli e in Campania a soli 8 euro

Ben 150 spettacoli e grandi eventi a 8 euro per la XVIII edizione del Campania Teatro Festival 2025 che si terrà a Palazzo Reale e tra 8 teatri a Napoli e in altri magnifici luoghi della Regione Campania con 31 giorni di spettacolo e 68 prime assolute

Dal 13 giugno al 13 luglio 2025 si terrà a Napoli e in Campania la XVIII edizione del Campania Teatro Festival 2025 con più di 150 spettacoli ed eventi ad un prezzo straordinario di 8 euro o di 5 per il ticket ridotto. La nuova edizione del Campania Teatro Festival 2025 diretta da Ruggero Cappuccio anche per il 2025 sarà una grande rassegna multidisciplinare che propone a prezzi bassissimi ben 31 giorni di spettacolo e 68 prime assolute in luoghi e spazi culturali della Campania. gli eventi si svolgeranno in particolare in:

6 spazi di Palazzo Reale

(Teatro di Corte, Cortile delle Carrozze, Galleria del Genovese, Cortile d’Onore, Giardino Romantico e Biblioteca), 8 teatri napoletani (Mercadante, Nuovo, Sala Assoli, Sannazaro, Trianon, Politeama, Galleria Toledo e Teder),

(Mercadante, Nuovo, Sala Assoli, Sannazaro, Trianon, Politeama, Galleria Toledo e Teder), e tra luoghi bellisimi delle regione come Villa Campolieto di Ercolano, Fiordo di Furore (SA), teatro Verdi e Sala Pasolini di Salerno, Centro Sociale Colonna e Bipiani di Ponticelli, teatro dell’Istituto Colosimo e Chiesa di Donnaregina Vecchia a Napoli, località di Foresta a Tora e Picilli (CE), teatri Mulino Pacifico e Comunale di Benevento, Parco urbano Pinetamare di Castelvolturno (CE), Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (SA).

️ Biglietti a partire da 5 euro

Confermato il prezzo popolare: biglietti a 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto), con ingressi gratuiti per le fasce sociali più fragili.

Tante sezioni al festival con ospiti internazionali e spettacoli tutti a 8 euro

Un programma denso di eventi, che ritrova le tradizionali sezioni Internazionale, Prosa nazionale, Progetti Speciali, Cinema, Musica, SportOpera, Letteratura, Mostre e Osservatorio.

Lo slogan scelto per la diciottesima edizione è “Battiti per la pace ”, a riprova del ruolo sociale che l’arte può e deve esercitare, veicolando le giuste pulsazioni emotive e l’ossigeno vitale per ogni democrazia.

per la diciottesima edizione ”, a riprova del ruolo sociale che l’arte può e deve esercitare, veicolando le giuste pulsazioni emotive e l’ossigeno vitale per ogni democrazia. Attesi grandi ospiti internazionali come Euripides Laskaridis, il collettivo fiammingo Fc Bergman, Daniele Finzi Pasca, Rubidori Manshaft E Angela Demattè, Proyecto Migra E Galpon De Guevara Con Florent Bergal, Julie Ktretzschmar, William Kentridge E Handspring Puppet Company, Hanane Hajj Ali, Bissane Al Sharif E Hala Omran, Dalal Suleiman, Christiane Jatahy e Julia Bernat.

Il Campania Teatro Festival è realizzato con il sostegno concreto della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano ed è parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association).

Confermata ancora una volta la politica dei prezzi popolari voluta dal direttore artistico Ruggero Cappuccio. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli del Campania Teatro Festival 2025 resta quello di sempre: da 8 a 5 euro, con ingresso gratuito per le fasce sociali più deboli.

Campania Teatro Festival 2025 – Programma completo 2025

