Binario Rosa: Il Festival Teatrale che unisce Cinema e Musica nell’anfiteatro del Museo di Pietrarsa

Binario Rosa è un bell’evento che unisce musica, cinema e teatro in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli: il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Con Binario Rosa il pubblico si ritroverà in un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi.

Contenuto sponsorizzato #adv

Domenica 22 giugno 2025, alle ore 21:00, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà il primo appuntamento della III edizione di “Binario Rosa”, un evento che unisce musica, cinema e teatro in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli. Si comincia il 22 giugno, con lo spettacolo intitolato “Nino”, un omaggio a Nino Rota, uno dei più grandi compositori italiani, noto per le sue indimenticabili colonne sonore, che hanno segnato la storia del cinema italiano.

Lalla Esposito, una delle voci più magnetiche della scena teatrale italiana, accompagnerà il pubblico in un viaggio onirico attraverso le note del celebre compositore.

Con la complicità di Antonio Ottaviano al pianoforte, lo spettacolo ripercorre i momenti più iconici del cinema italiano, da Cabiria a Amarcord, passando per La Dolce Vita e Gelsomina.

Un incontro di immagini e musica che riporta in vita le emozioni più profonde e le nostalgie del passato.

Il palcoscenico si anima tra le locomotive storiche del museo, creando un’atmosfera magica, dove la musica e la voce di Lalla Esposito si intrecciano, come se il pubblico fosse trasportato indietro nel tempo, vivendo il sogno della Dolce Vita. Una performance che si configura come un tributo a Nino Rota, l’amico magico che ha saputo dare voce ai sogni attraverso le sue melodie uniche.

Per prenotare il proprio posto e prendere parte alla serata, è possibile contattare il numero 379 23 77 322, oppure scrivere all’indirizzo mail info@mens-lab.it.

Un’Esperienza da Non Perdere

Non si tratta solo di uno spettacolo teatrale, ma di un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere un momento irripetibile, circondato dalla bellezza e dalla storia delle locomotive di Pietrarsa, un luogo che si fonde perfettamente con le melodie senza tempo di Rota. Un’occasione perfetta per gli amanti del cinema, della musica e del teatro che vogliono vivere una serata emozionante in uno degli spazi più evocativi di Napoli.

Per completare l’esperienza, ci sarà anche la possibilità di continuare la serata con un aperitivo o una cena sul mare presso le Terrazze Pietrarsa, per godere della vista mozzafiato e concludere l’esperienza con gusto e raffinatezza. Per prenotare un tavolo per la cena, basta contattare il numero 335 6422368.

Binario Rosa al Museo di Pietrarsa

Quando : Domenica 22 giugno, ore 21:00

: Domenica 22 giugno, ore 21:00 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: € 16,00 (ingresso al Museo e spettacolo)

€ 16,00 (ingresso al Museo e spettacolo) Prenotazioni: 379 23 77 322 – info@mens-lab.it

– info@mens-lab.it Acquisto biglietti online : Link acquisto

: Informazioni e prenotazioni Terrazze Pietrarsa: 335 6422368

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.