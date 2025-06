“Il matrimonio segreto” al Teatro San Carlo: L’opera di Cimarosa con i giovani talenti

© Napoli da Vivere

Un dramma giocoso in due atti con musica di Domenico Cimarosa per una nuova produzione del San Carlo con i Solisti dell’Accademia di Canto lirico del Teatro di San Carlo

Dall’11 al 17 giugno 2025 al Teatro di San Carlo di Napoli si “terrà Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa una nuova produzione del Teatro San Carlo con i Solisti dell’Accademia di Canto lirico del Teatro di San Carlo e con l’Orchestra del Teatro diretta per la prima volta da Francesco Corti.

Per la prima volta gli allievi dell’Accademia di Canto Lirico del San Carlo saranno i soli protagonisti di una produzione operistica al Massimo napoletano. È un progetto iniziato due anni fa che vuole valorizzare una nuova generazione di interpreti.

Acquista i biglietti per “Il matrimonio segreto” al Teatro San Carlo Vivi una serata speciale al Teatro di San Carlo con “Il matrimonio segreto” di Cimarosa, interpretato dai talentuosi Solisti dell’Accademia di Canto Lirico. Una nuova produzione con regia d’autore e giovani protagonisti in scena per la prima volta. I posti sono limitati: Acquista ora su Vivaticket

Una nuova produzione del Teatro San Carlo

“Il matrimonio segreto “ vede il debutto a Napoli per l’intero team creativo: Stéphane Braunschweig firma regia e scene, Thibault Vancraenenbroeck cura i costumi, mentre le luci sono di Marion Hewlett e per la prima volta sul podio dell’Orchestra del Teatro di San Carlo anche per il direttore Francesco Corti.

Nelle recite in programma ci sarà l’alternanza di due cast composti dai dodici Solisti dell’Accademia di Canto . L’ 11, il 13 e il 15 giugno saranno in scena Yunho Eric Kim (Geronimo), Anastasiia Sagaidak (Elisetta), Maria Knihnytska (Carolina), Sayumi Kaneko (Fidalma), Antimo Dell’Omo (Il conte Robinson) e Sun Tianxuefei (Paolino).

Il 12, 14 e 17 giugno invece sarà la volta di Sebastià Serra (Geronimo), Tamar Otanadze (Elisetta), Désirée Giove (Carolina), Antonia Salzano (Fidalma), Maurizio Bove (Il conte Robinson) e Francesco Domenico Doto (Paolino).

Maggiori informazioni “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.