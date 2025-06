Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 12 al 15 giugno 2025

© Napoli da Vivere

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 12 al 15 giugno 2025. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania.

La sintesi degli eventi da non perdere in questo weekend

Di seguito la sintesi degli eventi da non perdere nel weekend. Di seguito troverete in dettaglio tanti altri eventi divisi per argomento

Gli eventi da non perdere nel Weekend

Napoli da Vivere offre ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete sul sito per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Feste, Visite ed Eventi da non perdere in Campania nel WE

La Sagra delle Trofie con Radicchio e Porcini a Montoro su due weekend

A Montoro in provincia di Avellino dal 13 al 15 giugno e poi ancora dal 21 al 22 giugno 2025 presso il Parco del Sole alla Frazione San Eustachio di Montoro si terrà la XXV^ edizione della Sagra Trofie con Radicchio e Porcini: due weekend con tanti giorni dedicati al gusto e al relax, con piatti tipici, musica dal vivo, natura e tanto divertimento per tutte le età. Organizzata dalla Società “DBR SERVICE SRL” nel Parco del Sole la manifestazione sarà un evento ricco di tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina. L’evento si terrà in una bella location per riscoprire il piacere di immergersi nel verde ed essere più in contatto con la natura. La Sagra delle Trofie con Radicchio e Porcini

Festa della Ciliegia a Campoli del Monte Taburno: Eventi, cibo e musica

Dal 13 al 15 giugno 2025 a Campoli del Monte Taburno in provincia di Benevento si terrà anche quest’anno la famosissima Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune e dell’Unpli provinciale. Tre giorni con tanti eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio. Prevista anche la possibilità di comprare le ciliegie direttamente dai produttori, recandosi al Mercato della Ciliegia dove si troveranno le numerose varietà ed eccellenze del frutto. Festa della Ciliegia

La “Sagra del maiale e degli gnocchi al sugo” e il Festival Canoro a Cesinali in Irpinia

Grande festa a Cesinali, in Irpinia, dal 12 al 15 giugno 2025 per le celebrazioni di Sant’Antonio da Padova che prevedono una bella “Sagra del maiale e degli gnocchi al sugo” e un Festival Canoro.Una bella e popolare festa a Cesinali che inizia da giovedì 12 e venerdì 13 giugno in Piazza Saverio Urciuoli dalle ore 21:00 dove si terrà il festival Canoro “Cesinali Canta” organizzato dalla Pro Loco di Cesinali. E poi sabato 14 giugno dalle ore 20:30 ritorna l’attesa e tradizionale “Sagra del maiale e degli gnocchi al sugo” la grande festa della buona enogastronomia irpina, che sarà l’occasione per gustare tanto buon cibo locale insieme al buon vino Aglianico locale e divertirsi con l’intrattenimento musicale La “Sagra del maiale e degli gnocchi al sugo

Sagra della Polpetta di Limatola: Quattro Weekend di Cibo, Musica e Divertimento

Ben quattro fine settimana per la nuova edizione della Sagra della Polpetta di Limatola, in provincia di Benevento. La manifestazione organizzata presso gli spazi nella piazza di San Biagio si terrà per 4 weekend nei giorni 30 e 31 maggio e 1,2 giugno 6,7,8 giugno 13,14,15 giugno 20,21,22 giugno 2025. Una lunga e bella festa per provare le buone polpette fatte a Limatola, uno dei piatti più amati della tradizionale gastronomia campana e napoletana, che saranno il piatto principale della lunga festa. E per questa prima edizione ci saranno ben quattro fine settimana dedicati alla degustazione delle buone polpette e di piatti tipici della tradizione limatolese. Non mancheranno, in ogni giorno di festa, anche , con animazioni, musica live e balli. Sagra della Polpetta di Limatola

La Sagra del Cinghiale 2025 a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio: menù e prezzi

Anche quest’anno nei weekend dal 30 maggio al 20 luglio 2025, ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, un evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. Sagra del Cinghiale

A Caposele, in Irpinia, il Percorso di Trekking dell’”Anello delle 7 Fontane”

Dal 1 maggio al 14 settembre ben sette giornate a Caposele, in Irpinia, per un appuntamento di Trekking da non perdere all’interno del Parco dei Monti Picentini con il percorso dell’Anello delle 7 Fontane che si svolge per il 5° anno consecutivo. Una piacevole passeggiata tra le bellezze paesaggistiche del territorio dove si potranno anche scoprire i sapori unici delle specialità enogastronomiche locali. Un percorso escursionistico di trekking che dura circa 6 ore e si svolge su 14 chilometri l’Anello delle 7 Fontane

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express a Giugno 2025 tra borghi e paesaggi stupendi

Ripartono nei prossimi weekend di giugno 2025 i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. I treni partono la mattina dalla stazione di Avellino e raggiungono alcune delle località più suggestive della provincia rientrando poi, in serata, I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

L’Archeofestival 2025 per scoprire popoli, lingue e culture della Campania

Dall’8 febbraio al 14 giugno 2025 si terrà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento che ci permetterà di conoscere la storia e le bellezze di alcune zone della Campania poco frequentate dai grandi flussi turistici ed in particolare del Nolano, della Valle del Sarno, dell’Agro Nocerino-Sarnese-Pompeiano, del Vesuviano e della Costiera Torrese. L’Archeofestival 2025

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Made in Naples: La Musica di Partenope nel Parco Borbonico del Fusaro

Serata da non perdere domenica 15 Giugno 2025 al Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli. In questa suggestiva cornice si terrà per la prima volta uno dei concerti NOMEA più amati: Made in Naples: La Musica di Partenope

2 concerti straordinari di Andrea Bocelli all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei

Due concerti da non perdere a Pompei il 27 e 28 giugno 2025 nel suggestivo Anfiteatro degli Scavi con la straordinaria voce di Andrea Bocelli. Doppio concerto del sito di Pompei per il celebre tenore che sarà accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli dal Coro That’s Napoli diretto del Maestro Carlo Morelli. Andrea Bocelli all’Anfiteatro di Pompei

Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Imperdibile concerto di Riccardo Muti che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini giovedì 24 luglio 2025 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Un concerto straordinario che sarà poi portato in tour in 4 luoghi più suggestivi del nostro paese Riccardo Muti nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe a Napoli e Caserta

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro del 1975. Tre appuntamenti in Campania: 15 settembre in Piazza Carlo di Borbone, alla Reggia di Caserta, il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli ed infine alla Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026. Tour De Gregori

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

Alla Reggia di Caserta la grande mostra Metawork, con 60 opere di Michelangelo Pistoletto

Fino al 30 giugno 2025 alla Reggia di Caserta, negli spazi della Gran Galleria, ci sarà la mostra “Metawork” con oltre sessanta opere di Michelangelo Pistoletto. Un grande evento che per sette mesi ci permetterà di esplorare le riflessioni rivoluzionarie dell’artista su arte e società offrendo un viaggio nel concetto visionario di “metamorfosi” e “interconnessione”. Michelangelo Pistoletto

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Lo straordinario borgo di Valogno, pieno di murales vicino a Roccamonfina nel Parco regionale di Roccamonfina – Valogno, il paese dei murales

Provincia di Avellino

Gesualdo in Irpinia è tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

Provincia di Benevento

A Benevento da visitare il grande Teatro Romano che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio con una cavea che misura arriva quasi a 100 metri.

che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio A volte “Ciro” Lo Scipionyx Samniticus l’esemplare unico al mondo di piccolo dinosauro vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, vicino “a casa sua” a Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare nella Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. Ciro il piccolo Dinosauro

vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, vicino “a casa sua” a Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare nella Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello si tiene ogni seconda e ultima domenica di ogni mese con antiquariato e modernariato ma anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. MercAntico a San Lorenzello

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere