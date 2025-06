Riccardo Muti in Concerto a Pompei: Evento Straordinario all’Anfiteatro degli Scavi

Concerto straordinario a Pompei con Riccardo Muti che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Muti nel corso della sua straordinaria carriera ha diretto molte tra le più prestigiose orchestre del mondo ed a Pompei sarà una serata da non perdere

Imperdibile concerto di Riccardo Muti che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini giovedì 24 luglio 2025 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Un concerto straordinario che sarà portato in tour in 4 luoghi più suggestivi del nostro paese come nella Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO), a Villa Manin a Codroipo (UD) ed al Lucca Summer Festival.

L’Orchestra giovanile Luigi Cherubini è stata fondata nel 2004 su iniziativa di Riccardo Muti ed è composta da 130 straordinari strumentisti di età compresa tra i 18 e 30 anni. L’orchestra sin dalla sua fondazione si è esibita sui palcoscenici importanti, tra cui lo scorso 22 dicembre 2024, nell’aula del Senato di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. “I musicisti della Cherubini sono il fiore della gioventù italiana in questi vent’anni sono passati più di mille tra ragazzi e ragazze. Molti di loro siedono in orchestre italiane e straniere, spesso in ruoli di primo piano. Sono forse la cosa di cui sono più orgoglioso nella vita” ha dichiarato Riccardo Muti.

Un programma straordinario per il concerto di Pompei

All’Anfiteatro degli Scavi di Pompei l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da Muti eseguirà un programma che attraversa diverse epoche, mettendo in luce la bellezza e la potenza espressiva della grande musica sinfonica e cinematografica.

Si potrà ascoltare la sinfonia tratta dalla Norma di Vincenzo Bellini, capolavoro dell’opera romantica italiana, Le quattro stagioni di Giuseppe Verdi da I Vespri Siciliani, tra le pagine sinfoniche più colorate del compositore ma anche Nino Rota e le sue indimenticabili colonne sonore composte per Il Gattopardo (1963) e Il Padrino (1972). Chiuderà uno straordinario Boléro di Maurice Ravel, capolavoro della musica del XX secolo, amato per la sua ipnotica progressione e il suo impatto emotivo travolgente.

Quando:

Giovedì 24 luglio 2025 – Ore 21:00

Dove:

Anfiteatro degli Scavi di Pompei – Via Villa dei Misteri, Pompei (NA)

