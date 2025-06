Cinema Gratis sulle Spiagge di Napoli: Torna “Arena” con Film e Ospiti Speciali

Anche quest’anno film gratis sulle spiagge di Napoli di sera con sei appuntamenti con il cinema d’autore sulle spiagge partenopee: e non mancheranno anche incontri con ospiti speciali

Dal 13 al 22 giugno 2025 torna in città ‘Arena” la rassegna serale e gratuita di grande cinema sulle spiagge di Napoli. Dopo il successo dello scorso anno torna “Arena” prevede per il 2025 sei proiezioni, al momento, di film d’autore sulle spiagge cittadine in particolare della Rotonda Diaz sul lungomare e sulla nuova spiaggia di San Giovanni a Teduccio. Le proiezioni inizieranno alle ore 21, saranno gratuite e prevedono anche, alle ore 20:00, incontri e approfondimenti con ospiti speciali.

“Arena” anche quest’anno è a cura del Nest Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo ed aprirà ufficialmente “Estate a Napoli 2025” la storica rassegna del Comune.

“Arena” – Programma delle proiezioni sulle spiaggie

Le proiezioni dei film per i due weekend inizieranno alle ore 21 e saranno precedute da incontri e approfondimenti con ospiti speciali alle ore 20.

Arena dal 13 al 15 giugno 2025 – Spiaggia comunale di San Giovanni a Teduccio

13 giugno – Notte Fonda – di Giuseppe Miale Di Mauro con regista e cast

– di Giuseppe Miale Di Mauro con regista e cast 14 giugno – Non ti pago! – di Carlo Bragaglia, preceduto da un dibattito con la giornalista Alessandra Farro

– di Carlo Bragaglia, preceduto da un dibattito con la giornalista Alessandra Farro 15 giugno – Un mondo a parte – di Riccardo Milani, che incontrerà il pubblico prima della visione.

Arena dal 20 al 22 giugno 2025 – Spiaggia della Rotonda Diaz (Lungomare)

20 giugno – Ciao Bambino – di Edgardo Pistone, anticipato da un incontro col regista

di Edgardo Pistone, anticipato da un incontro col regista 21 giugno – The Artist – di Michel Hazanavicius, in occasione della Festa della Musica, con introduzione del giornalista Salvatore De Chiara

di Michel Hazanavicius, in occasione della Festa della Musica, con introduzione del giornalista Salvatore De Chiara 22 giugno – E se mio padre – di Solange Tonnini, presentato dalla regista e Massimo Ghini Porta un telo mare e vivi l’emozione del grande schermo sotto le stelle.

Maggiori informazioni: Arena Evento ufficiale – Comune di Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.