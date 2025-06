L’epoca di Giacomo Casanova in mostra a Palazzo Reale di Napoli

Ph Facebook Palazzo Reale Napoli

A Palazzo Reale di Napoli un omaggio ai 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova con una raffinata esposizione all’interno dell’Alcova della Regina, nell’Appartamento Reale: un bel viaggio nel ‘700 tra Venezia e Napoli

Fino al 15 agosto 2025 in occasione delle celebrazioni per i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova a Palazzo Reale di Napoli ci sarà la mostra “Giambattista Pittoni e l’epoca di Casanova. Viaggio nel ‘700 tra Venezia e Napoli”, un bel viaggio nel ‘700 tra Venezia e Napoli.

La mostra è allestita nell’Alcova della Regina di Palazzo Reale, luogo appropriato per mettere in mostra le opere di Pittoni: l’Alcova è un piccolo ambiente settecentesco, una volta centro dell’appartamento privato della regina, che conserva il suo carattere di rifugio privato anche dopo le trasformazioni del XVIII e XIX secolo.

Pittoni e il Settecento di Casanova a Palazzo Reale

In mostra a Palazzo Reale di Napoli tre opere a carattere mitologico del pittore veneziano Giambattista Pittoni (1687-1767), eseguite negli anni in cui il suo concittadino Giacomo Casanova si reca per la prima volta a Napoli: siamo nella prima metà del ‘700 e già Casanova è un celebre avventuriero con la fama di grande seduttore.

Oltre ai dipinti esposti anche materiali rari e documenti storici dal Fondo Di Giacomo della Biblioteca Nazionale di Napoli e alcune riproduzioni fotografiche dalla Biblioteca del Museo Correr di Venezia, Giacomo Girolamo Casanova (Venezia, 1725 – Duchcov, 1798), fu una figura complessa e affascinante del suo tempo. Scrittore, diplomatico, scienziato ed esoterista, è noto soprattutto per le sue numerose avventure galanti. Napoli fu una delle tappe dei suoi tanti viaggi e vi soggiornò almeno tre volte. Negli anni successivi si sviluppò una fervente attività di studi casanovisti, promossa da intellettuali come Benedetto Croce e Salvatore Di Giacomo.

L’esposizione è nell’Appartamento di Etichetta, Alcova della regina, ed è compresa nel biglietto di Palazzo Reale ed è visitabile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) – chiuso il mercoledì.

Quando:

Dal 5 giugno al 15 agosto 2025

Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00)

Chiuso il mercoledì

Dove:

Palazzo Reale di Napoli – Alcova della Regina

Piazza del Plebiscito, Napoli

Biglietti:

Mostra inclusa nel biglietto d’ingresso a Palazzo Reale

Disponibili sul circuito ufficiale o in biglietteria

Maggiori informazioni: Palazzo Reale Napoli

