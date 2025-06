Dinosaurs Experience alla Mostra d’Oltremare: viaggio nel tempo tra animali a grandezza naturale

PH Facebook Dinosaurs Experience

Un viaggio indietro di milioni di anni, in un’autentica foresta preistorica popolata da dinosauri a grandezza naturale

Fino al 20 luglio 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli un grande evento immersivo da non perdere:_ Dinosaurs Experience, uno straordinario viaggio nel tempo che ci proietterà in un’autentica foresta preistorica popolata da dinosauri a grandezza naturale.

Grandi e piccoli visitatori potranno interagire con modelli realistici di dinosauri, animati elettronicamente come quelli usati sui set cinematografici come il T-Rex, il Velociraptor e il Triceratopo, che si muovono, respirano e reagiscono come se fossero vivi.

Non mancheranno anche i versi di questi grandi e straordinari animali diffusi nell’ambiente che riproduce, grazie a perfette scenografie, un’autentica foresta preistorica

“Dinosaurs Experience” un evento immersivo da non perdere

Nel parco i visitatori, camminando lungo il percorso, si troveranno alla presenza di giganteschi T-Rex, o Velociraptor e altri grandi animali del passato ricreati perfettamente ed animati elettronicamente dando l’impressione di aver compiuto uno straordinario viaggio nel tempo. Macchinari perfetti e meravigliose scenografia che renderanno incredibilmente realistico la passeggiata nel parco di “Dinosaurs Experience”

Oltre alla mostra sono previsti per i piccoli ospiti anche laboratori didattici, truccabimbi con temi preistorici, mascotte itineranti e cuccioli di dinosauro interattivi da accarezzare e fotografare. Uno straordinario viaggio esperienziale ideato per l’intera famiglia. Non mancherà una zona selfie tra le uova di dinosauro e un’avvincente sezione di realtà virtuale per immergersi tra i dinosauri nel loro ambiente naturale. “Dinosaurs Experience” è un evento immersivo organizzato da Alta Classe Lab.

Orari:

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

Sabato, domenica e festivi orario continuato dalle 10.00 alle 20.00

Mostra d’Oltremare di Napoli – Ingresso da via Terracina 197.

Maggiori informazion – Dinosaurs Experience

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.