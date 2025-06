Made in Naples: la musica di Partenope nel Parco Borbonico del Fusaro e nella Casina Vanvitelliana

© Napoli da Vivere

Ritorna in Campania, dopo il successo avuto a Milano il bellissimo concerto organizzato da Nomea che celebra l’anima più autentica della musica napoletana tra le bellezze del lago Fusaro e della meravigliosa Casina Vanvitelliana

Serata da non perdere domenica 15 Giugno 2025 al Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli. In questa suggestiva cornice si terrà per la prima volta uno dei concerti NOMEA più amati: Made in Naples: La Musica di Partenope.

Dopo il successo avuto a Milano torna in Campania il talento viscerale di Enzo Colursi in arte Luk, accompagnato da Lorenzo Campese alla tastiera, che daranno vita ad un concerto emozionante che celebra l’anima più autentica della musica napoletana che avrà come sfondo naturalistico il lago Fusaro e la sua meravigliosa Casina Vanvitelliana.

Un bellissimo concerto di Luk tra le bellezze del Parco del Fusaro

Un viaggio musicale nelle intramontabili canzoni classiche napoletane che il cantante con la sua capacità di trasmettere passione e intensità trasforma ogni singola nota in un percorso emozionale che va oltre il semplice concerto rendendo l’evento una vera e propria esperienza sensoriale.

La sua voce potente e carica di emozione lo ha portato ad essere finalista al Premio De Andrè, vincitore di Musicultura e Music for Change oltre allo storico premio Masaniello. Il suo tratto distintivo è la capacità di toccare le corde più profonde dell’ascoltatore, immergendolo nel mondo viscerale e travolgente della musica partenopea dalle canzoni classiche a quelle moderne.

Un evento unico organizzato da NOMEA brand presente in Italia e all’Estero, in collaborazione con il Parco Borbonico del Fusaro, Centro Ittico Campano e Comune di Bacoli.

Made in Naples: La Musica di Partenope nel Parco Borbonico del Fusaro

Quando: Domenica 15 Giugno 2025

Dove: Parco Borbonico del Fusaro

Orari: Inizio ore 21.00

Prezzo: Ticket Unico: 20€ – Gratuito da 0 a 5 anni

Ticket acquistabile esclusivamente online: link per acquistare il biglietto

Maggiori Informazioni tramite messaggio whatsapp: 375 613 9180

Parcheggio comunale a pochi metri

