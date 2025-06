Concerti Gratuiti all’Archivio di Stato di Napoli: Musica e Giovani Talenti a Giugno 2025

© Napoli da Vivere

Una bella rassegna organizzata dall’Associazione Alessandro Scarlatti a Napoli nell’Archivio di Stato ospitato da quasi 180 anni nello splendido complesso monumentale dell’ex monastero benedettino dei Santi Severino e Sossio, nel centro antico della città

Dal 5 al 26 giugno 2025 si terranno dei concerti gratuiti da non perdere nell’Archivio di Stato di Napoli, ospitato da quasi 180 anni nello splendido complesso monumentale dell’ex monastero benedettino dei Santi Severino e Sossio, nel centro antico della città.

I concerti fanno parte della rassegna “Suoni in Archivio” organizzata, per il secondo anno consecutivo, dall’Associazione Alessandro Scarlatti. Una bella rassegna concertistica, nella splendida Sala Filangieri all’Archivio di Stato, dedicata a giovani promesse del concertismo campano, utilizzando lo splendido pianoforte Steinway di inizio ‘900, donato dalla pianista Kiki Bernasconi.La rassegna è in collaborazione tra l’Archivio di Stato e il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno.

Suoni in Archivio, i concerti gratuiti all’Archivio di Stato: programma

Il complesso monumentale che ospita l’Archivio di Stato si trova nel centro storico di Napoli, in piazzetta del grande Archivio, una traversa di Spaccanapoli subito dopo via San Gregorio Armeno venendo da piazza San Domenico Maggiore.Il programma della seconda edizione:

Giovedì 5 giugno 2025 ore 17.00 – DAVIDE DE FEO, clarinetto – GABRIELE DE FEO, pianoforte – Musiche di Johannes Brahms, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi/Luigi Bassi, Angela Feo, Alessandro Martone

Giovedì 12 giugno 2025 ore 17.00 – FRANCESCO PIO BAKIU, pianoforte – LUIGI MERONE, pianoforte – Musiche di Cesar Franck, Alexander Skrjabin, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert

Giovedì 26 giugno 2025 ore 17.00 VITTORIO BONANNO, pianoforte – LUCA APICELLA, pianoforte – Musiche di Fryderyk Chopin, Franz Liszt, Maurice Ravel

I concerti nella Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli – Piazzetta Grande Archivio

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Maggiori informazioni – Associazione Alessandro Scarlatti

