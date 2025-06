Un teatro romano nascosto tra i vicoli di Napoli: visite gratuite al Teatro Romano dell’Anticaglia

Visite guidate gratuite di sabato fino a luglio 2025 per l’antico Teatro romano di Neapolis, all’Anticaglia nel centro antico di Napoli. Il grande teatro romano del I secolo a.C. che poteva accogliere fino a 5.000 spettatori ed in cui sembra si sia esibito anche l’imperatore Nerone

Fino a luglio 2025 si terranno a Napoli sei visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come Teatro romano dell’Anticaglia, che viene riaperto alle visite grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. In alcune giornate di sabato fino a luglio 2025 ci saranno 6 aperture straordinarie e percorsi guidati gratuiti dell’antico Teatro romano di Neapolis.

Il Teatro romano dell’Anticaglia, il teatro di Neapolis

Il teatro romano di Neapolis si trova nel cuore del centro storico di Napoli, presso il decumano superiore, in particolare nella zona compresa tra via Anticaglia, via San Paolo e vico Giganti con ingresso da via San Paolo. Una struttura imponente che risale all’età romana, nel I secolo a.C., e che fu costruito al posto di un preesistente edificio greco del IV secolo a.C. e che era all’epoca molto famoso e apprezzato dagli imperatori Ottaviano Augusto e Claudio. Tacito riferisce nei suoi Annales che Nerone amava cantare nel teatro di Neapolis città rispettata dai romani perché custode della cultura ellenica.

Il restauro del teatro è partito nel 2003, grazie al Grande Progetto UNESCO per il Centro storico di Napoli, e, durante i lavori è stata ritrovata un’ampia porzione delle sostruzioni e della cavea, e facendo scoprire l’antico teatro romano della città, che era all’epoca tra i teatri medio-grandi della Campania, che poteva accogliere fino a 5. 000 spettatori.

Come partecipare alle visite guidate gratuite

Le visite al Teatro romano dell’Anticaglia sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite. La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa.

La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su

Calendario delle visite 2025

Maggio 2025: sabato 10

Giugno 2025: sabato 14

Giugno 2025: sabato 21

Giugno 2025: sabato 28

Luglio 2025: sabato 12

Luglio 2025: sabato 26

Nei sei appuntamenti in calendario, da sabato 10 maggio, ci saranno partenze ogni ora dalle 09.00 alle 13.00 (durata circa 45 minuti; le prenotazioni partono il mercoledì precedente al giorno della visita, alle ore 12.00, al link: https://culturacomunedinapoli.eventbrite.com/ ).

Partenza ogni ora dalle 9:00 (ultimo turno ore 13:00), durata circa 45/50 min.

