Festa a Vico 2025: tre giorni di cucina stellata e solidarietà a Vico Equense

Tre giorni di festa a Vico Equense in Costiera Sorrentina che diventerà una grande cucina a cielo aperto in nome della solidarietà

La splendida cittadina di Vico Equense, nel cuore della Costiera Sorrentina, ospiterà nei giorni 9, 10 e 11 giugno 2025 l’attesissima Festa a Vico, l’evento culinario ideato dallo chef stellato Gennaro Esposito.

Una bella manifestazione che non è solo una celebrazione della cucina italiana e internazionale, ma anche un importante momento di solidarietà. Anche la 22 edizione di “FestaVico“, sarà uno degli appuntamenti gastronomici più importanti d’Italia, trasformando per tre giorni la cittadina in un palcoscenico di sapori ed emozioni uniche e in una capitale della cucina italiana d’eccellenza. Un evento che ogni anno unisce chef, produttori, appassionati e curiosi per celebrare il gusto come esperienza viva e collettiva.

In una atmosfera magica, le strade e le piazze di Vico Equense si animeranno con tante degustazioni, showcooking e incontri con i protagonisti del mondo enogastronomico. “FestaVico” trasforma Vico Equense in luogo ideale per ospitare questo evento grazie alla sua lunga tradizione culinaria e alla capacità di attrarre chef e appassionati del settore da ogni angolo d’Italia.

Per tre giorni tante bontà enogastronomiche e i proventi andranno ad associazioni Benefiche

Ogni sera un grande evento a pagamento i cui proventi andranno alle associazioni Benefiche presenti. Da non perdere LA REPUBBLICA DEL CIBO (evento aperto al pubblico) che si terrà il 10 giugno a Vico Equense centro alle 18:30 con 220 postazioni disseminate tra le piazze, le vie, i negozi, i portoni e i vicoli di Vico per assaggiare il meglio della cucina tradizionale italiana. Una particolare sezione nel chiostro della Santissima Trinità sarà riservato quest’anno alle trattorie e osterie storiche Italiane.

La sera del giorno 11 giugno l’evento si chiude con IL CAMMINO DI SEIANO (evento aperto al pubblico) presso Marina di Seiano alle ore 19:00. Il Cammino di Seiano è un’esperienza immersiva che celebra l’incontro tra l’alta cucina e la sapienza artigianale, in uno degli angoli più autentici della costiera Sorrentina. Chef stellati incontrano artigiani di primissimo piano per offrire degustazioni delle loro eccellenze.

Sempre il giorno 11 giugno alle ore 22:30 “Dessert Storm”, Maestri pasticceri e talentuosi chef si sfidano a colpi di zucchero, cioccolato e fantasia, creando delizie per gli occhi e il palato, regalando un finale indimenticabile alla kermesse gastronomica.

Il Programma giornaliero 2025 – sul sito gli aggiornamenti

Festa a Vico 2025: Informazioni Utili

Quando : Dal 9 all’11 giugno 2025

: Dal 9 all’11 giugno 2025 Dove : Vico Equense, Costiera Sorrentina

: Vico Equense, Costiera Sorrentina Biglietti: Disponibili presso le Onlus/Associazioni e banchetti durante l’evento

Disponibili presso le Onlus/Associazioni e banchetti durante l’evento Maggiori informazioni: Festa a Vico

