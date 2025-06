Pompei Festival 2025: musica e spettacoli gratuiti con Ivana Spagna, LDA e Peppe Iodice

Due grandi serate gratuite di musica e spettacolo nel centro di Pompei con grandi artisti: un evento da non perdere con Ivana Spagna, LDA, Peppe Iodice e tanti altri artisti

A Pompei nei giorni di sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 torna il Pompei Festival – Music and Sport, un grande evento gratuito che si terrà nel centro città, in Piazza Schettini, con due serate di musica e spettacoli.

Si inizia sabato 7 giugno 2025 con la grande musica live quando sul palco ci saranno i concerti di Ivana Spagna, del giovane figlio di Gigi D’Alessio, il bravo LDA e del gruppo Nostalgia 90, per una serata musicale da non perdere.

Domenica 8 giugno 2025 una serata all’insegna del divertimento con tre grandi comici campani: Peppe Iodice, Antonio D’Ausilio e il duo Sex and the Sud, con la loro ironia e simpatia. Gli eventi inizieranno in Piazza Schettini alle ore 21.00 e sono ad ingresso gratuito.

Pompei Festival 2025: il programma

Sabato 7 Giugno 2025

Ivana Spagna

LDA

Nostalgia ’90

Domenica 8 Giugno 2025

Peppe Iodice

Antonio D’Ausilio

Sex and the Sud

Maggiori informazioni – Comune di Pompei

