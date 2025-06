Yoga e meditazione in Costiera Amalfitana: a Praiano il festival diffuso Namasté

Ph Namasté Praiano. Oasi Olistica

Yoga per tutto il giorno durante il fine settimana in splendide locations sul mare o paesaggistiche di Praiano, sulla divina costiera

Si terrà a Praiano, sulla “divina” costiera amalfitana nei giorni 6-7-8 giugno 2025 la quinta edizione di “Namasté Praiano. Oasi Olistica”, il festival diffuso di yoga e meditazione. Il Festival presenta eventi, dedicati al benessere del corpo e della mente e si svolge in collaborazione con il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e con il patrocinio del Comune di Praiano.

Un weekend con immersioni in sessioni di yoga (hatha, vinyasa, kundalini e molto altro) e meditazione adatte a ogni livello, che si svolgeranno tra luoghi stupendi affacciati sul mare, nelle piazze di Praiano e sui terrazzi di Palazzo Zingone.

A Namasté ci saranno anche trattamenti olistici personalizzati su prenotazione come lo Shiatsu e Yoshime, una tecnica che unisce tecniche di yoga, shiatsu e meditazione, ma anche massaggi sonori con campane tibetane avvolgersi nelle vibrazioni benefiche del suono e ritrovare equilibrio e armonia.

Cinque edizioni per Namasté il festival diffuso di yoga e meditazione

Novità di questa quinta edizione di Namasté è una mostra collettiva d’arte: Drishti, parola sanscrita che significa “visione”, “sguardo interiore” che sarà il focus dell’edizione 2025: “Respira e lasciati guidare”, un invito ad abbandonarsi al respiro e alla presenza per vivere pienamente l’esperienza. La mostra sarà con ingresso libero e si svolgerà nei giardini di Palazzo Zingone, dove il filo che collega gli artisti che espongono è il territorio, per provenienza, appartenenza e vocazione. (Date e orari mostra Drishti: 6–7 giugno 2025 dalle 16:00 alle 22:00)

Un festival da non perdere a Praiano, un luogo unico al mondo con splendide locations sul mare e meraviglie paesaggistiche straordinarie che saranno un’attrattiva per tanti appassionati di yoga e natura. La presenza del sole dall’alba fino al tramonto consentirà di sfruttare al meglio tutti gli spazi che la natura offre, realizzandovi una serie di attività in grado di valorizzarne al massimo le potenzialità.

