Visite guidate alla scoperta del “Giardino Torre” nel Real Bosco di Capodimonte

Visite per conoscere il “Giardino Torre” all’interno del Bosco di Capodimonte all’epoca sito produttivo e serre con i prodotti per la mensa del Re, ma anche giardino di Delizie dove i reali si intrattenevano durante le loro lunghe passeggiate nel bosco

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 a Napoli si potrà visitare il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte di Napoli in occasione dell’evento “Appuntamento in Giardino” che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Tema dell’edizione 2025 è “Giardini di pietra, pietre del giardino”.

Una bella occasione per conoscere “Il Giardino Torre” all’interno del Bosco di Capodimonte che fu creato, non solo come sito produttivo, ma anche come giardino di Delizie dove i reali si intrattenevano durante le loro lunghe passeggiate nel bosco. Un grande spazio dove venivano coltivate frutta, verdura e ortaggi per la mensa del Re, ma anche un ambiente prezioso dal punto di vista estetico e architettonico.

Nel giardino sono, infatti, presenti tre fontane, un’esedra, una serra per ananas e un elemento turrito che conserva ancora l’originale scala in piperno e il forno storico dove, si narra, fu cotta la prima pizza in onore della Regina Margherita.” Il giardino, dopo un lungo intervento di recupero, botanico e architettonico, è oggi gestito da Euphorbia S.r.l. società specializzata nella cura e manutenzione dei giardini storici e Minerva Restauri S.r.l .

Le visite guidate al Giardino Torre a Capodimonte

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 i visitatori saranno accompagnati da guide esperte alla scoperta della fontana marmorea situata al centro della fruttiera, del Casamento Torre, costruzione probabilmente preesistente al Real Sito di Capodimonte, caratterizzato da un esile torrino di gusto vanvitelliano e nel Giardino dei Fiori, considerata la parte più preziosa dell’intero complesso e dove si conservano anche gli antichi semenzai.

Visite guidate al “Giardino Torre” nel Bosco di Capodimonte

Giorni 7 e 8 giugno 2025 – Visite guidate su prenotazione.

Previsti due turni: alle ore 10 e alle 11.30

Pagamento in loco 10 euro a persona, bambini fino a 6 anni gratis

Si consiglia di recarsi al Giardino almeno 30 min prima dell’orario di inizio

Prenotazione via mail comunicazione@delizie-reali.it

Maggiori informazioni – Giardino Torre

