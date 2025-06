Incontri Jazz nel Monastero della Trentatré nel centro antico di Napoli

Ph Facebook L'Atrio delle Trentatrè ONLUS

Quattro interessanti concerti in una grande Sala del Complesso Monastico di S. Maria in Gerusalemme, detto delle Trentatré nel centro antico di Napoli. Appuntamenti serali preceduti da un calice di vino e uno stuzzichino di benvenuto

Dal 6 al 27 giugno 2025 a Napoli, presso la Sala Maria Lorenza Longo del Monastero della Trentatré in Via Armanni 16, si terrà la rassegna Incontri Jazz. Una bella rassegna che propone 4 interessanti concerti fra le antiche mura del Monastero delle 33 che nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Dissonanzen e l’Associazione Atrio delle Trentatré con un programma interessante curato da Giulio Martino.

I 4 concerti si terranno presso la Sala Maria Lorenza Longo del Complesso monastico di S. Maria in Gerusalemme, detto delle Trentatré, sita in Via Armanni 16 nel Centro Antico di Napoli. La rassegna, in collaborazione con la classe di Musica d’insieme jazz del Conservatorio San Pietro a Majella, è giunta alla III edizione e persegue la volontà di valorizzare la zona dell’Anticaglia, ancora poco conosciuta dai turisti. Tutti gli appuntamenti sono alle ore 20:30 e ogni serata sarà preceduta da un calice di vino e uno stuzzichino di benvenuto nelle Antiche Cantine.

“Incontri Jazz” nel Monastero della Trentatré – programma

6 Giugno – ART BLAKEY – Leader dei Jazz Messengers, Art Blakey ha rappresentato una sorta di “capo famiglia” e punto di riferimento per tutti i musicisti della prestigiosa etichetta BLUE NOTE RECORDS. Attraverso la sua musica si racconta la storia dell’etichetta più famosa e ammirata di tutta la storia del jazz.- Francesco Del Gaudio, tromba – Sara Rotella, voce – Luigi Lombardi, pianoforte – Alessandro Vai, contrabbasso – Emilio Pietropaolo, batteria

– Leader dei Jazz Messengers, Art Blakey ha rappresentato una sorta di “capo famiglia” e punto di riferimento per tutti i musicisti della prestigiosa etichetta BLUE NOTE RECORDS. Attraverso la sua musica si racconta la storia dell’etichetta più famosa e ammirata di tutta la storia del jazz.- Francesco Del Gaudio, tromba – Sara Rotella, voce – Luigi Lombardi, pianoforte – Alessandro Vai, contrabbasso – Emilio Pietropaolo, batteria 13 Giugno – PANNONICA – La storia di Pannonica, la baronessa del jazz, e del suo amore per il jazz e per la musica di Monk. Un crudo spaccato sul jazz a New York negli anni 50. Verranno eseguiti brani di Monk e di altri grandi jazzisti che si sono ispirati alla sua musica. – Samuele Desiato, tromba – Elia Leo voce – Michele Lener basso – Gianmarco Tarallo batteria

– La storia di Pannonica, la baronessa del jazz, e del suo amore per il jazz e per la musica di Monk. Un crudo spaccato sul jazz a New York negli anni 50. Verranno eseguiti brani di Monk e di altri grandi jazzisti che si sono ispirati alla sua musica. – Samuele Desiato, tromba – Elia Leo voce – Michele Lener basso – Gianmarco Tarallo batteria 20 Giugno – LA FISARMONICA NEL JAZZ – Strumento inizialmente considerato “anti-Jazz “grazie a grandissimi musicisti ha avuto proprio in questo ambito un enorme riconoscimento. Le musiche di Gorni Kramer, Richard Galliano, Astor Piazzolla e Hermeto Pascoal per raccontarne la sua evoluzione.- Rocco Zaccagnino, fisarmonica & accordina – Martina Lombardi, voce – Andre’ Ferreira, contrabbasso – Cristiano de Pascale, batteria – Giusy Lo Sapio, percussioni

Strumento inizialmente considerato “anti-Jazz “grazie a grandissimi musicisti ha avuto proprio in questo ambito un enorme riconoscimento. Le musiche di Gorni Kramer, Richard Galliano, Astor Piazzolla e Hermeto Pascoal per raccontarne la sua evoluzione.- Rocco Zaccagnino, fisarmonica & accordina – Martina Lombardi, voce – Andre’ Ferreira, contrabbasso – Cristiano de Pascale, batteria – Giusy Lo Sapio, percussioni 27 Giugno – ROUND MIDNIGHT di TAVERNIER – Round Midnight del regista francese Bertrand Tavernier è considerato uno dei film più belli sul mondo del jazz. Ispirato alla figura di Bud Powell e in parte a quella di Lester Young, il film rende omaggio al jazz e alla Parigi degli anni 50, città accogliente ed ospitale nei confronti di quei musicisti che erano stati emarginati dalla società americana. Il film vinse, tra i vari premi, l’Oscar per la migliore colonna sonora, grazie al lavoro di Herbie Hancock. – Gabriella Romano, voce – Luigi Lombardi, pianoforte – Antonio Mauriello, contrabbasso – Elisabetta Saviano, batteria

Maggiori informazioni – “Incontri Jazz” nel Monastero della Trentatré

Biglietti da 15 euro su VivaTicket

© Napoli da Vivere 2025– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.