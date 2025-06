Marracash il 10 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Anche a Napoli allo stadio Maradona uno show straordinario di Marracash con il suo Tour Marra Stadi25, Anche a Napoli arriva Marracash e sarà il primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi

Sarà anche a Napoli allo stadio Maradona il 10 giugno Marracash con il suo Tour Marra Stadi25 e sarà il primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi. Un concerto straordinario che si preannuncia pieno di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour di un artista italiano negli stadi.

Il tour partirà venerdì 6 giugno 2025 allo Stadio Comunale di Bibione a Venezia e martedì 10 giugno sarà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo stadio dei Campioni d’Italia

Un grande show per Marracash il primo rapper in Italia in un tour negli stadi

Il Marra Stadi25 sarà un grande show, suddiviso in sei capitoli, si sviluppa come un epic movie dal vivo: al centro della scena il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista, raccontato attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi. Durante lo show, Fabio e Marracash scopriranno la loro inscindibile connessione, rivelata attraverso l’intensità delle performance dei brani della Trilogia: “Persona” (2019), “Noi, Loro, Gli Altri” (2021) ed “È Finita La Pace” (2024).

Uno show straordinario creato dal team tutto italiano di Ombra, con studio a Londra, e la direzione artistica di Lorenzo De Pascalis, che segnerà un’evoluzione rispetto al già imbattibile Marrageddon.

A completare lo show, un corpo di ballo con otto ballerini, una band dal vivo e una serie di performer e personaggi scenici che si alterneranno sul palco, mentre sullo sfondo domineranno 5 imponenti robot alti dai tre ai sei metri, per un impatto visivo e narrativo totale.

Sul palco anche la voce di Matilda De Angelis che, in un dialogo costante con Marracash, guiderà lo spettatore dentro un universo sospeso tra realtà e finzione. Info biglietti: www.ticketone.it

