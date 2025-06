Jazz Manouche: a Procida il festival gratuito e diffuso di Jazz

© Napoli da Vivere

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025 sull’isola di Procida arriva l’ottava edizione del Raduno Jazz Manouche, un festival gratuito e diffuso che invaderà l’isola con tanta buona musica nei luoghi più suggestivi.

Un evento diffuso e senza palchi che si animerà per tre giorni la bellissima piccola isola dell’arcipelago campano. Un festival ideato nel 2017 dal musicista procidano Alessandro Butera che in pochi anni è diventato un appuntamento atteso e irrinunciabile per gli amanti del jazz e che ha visto, nel corso degli anni, la partecipazione di centinaia di artisti da tutto il mondo.

Una rassegna di Jazz e musica nei luoghi più belli dell’isola

Negli anni il Raduno Jazz Manouche di Procida è diventato una grande festa della musica con tanto ottimo ​​jazz manouche ma con ampio spazio a molti altri linguaggi musicali: dal folk alla musica classica, dal cantautorato alla world music.

Per l’ edizione 2025 che si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025 tanta buona musica internazionale: attesi grandi artisti quali Andreas Unge Quartet (Svezia), gruppo di spicco nel jazz europeo, Daniele Corvasce Trio,tra i principali interpreti del jazz manouche in Italia, Psychè con le sonorità travolgenti tra afrofunk e psichedelia e Alfredo Pumilia violinista e compositore napoletano uscito dal conservatorio di S. Pietro a Majella.

Anche quest’anno il festival sarà itinerante e i concerti si terranno nei luoghi più belli e iconici dell’isola di Procida come Terra Murata, Marina Corricella, Marina Chiaiolella e la spiaggia della Lingua, che ospiteranno imperdibili concerti, masterclass e jam session, in un’atmosfera di pura condivisione.

Programma Ufficiale Raduno jazz Manouche 2025

Venerdì 6 giugno – Corricella – Blu

Ore 18:00 Apertura del Raduno

Ore 21:30 Andreas Unge Quartet

Sabato 7 giugno – Terra Murata

Ore 11:00 Masterclass con Gustav Lundgren Chiaiolella – da Girone

Ore 13: Pranzo e Jam session – Terra Murata – Terrazza bar del Castello

Ore 19:30 Hot Jazz Aperitif Piazzetta Guarracino

Ore 21:30 Daniele Corvasce Trio feat. Alfredo Pumilia e Edoardo Petretti

Domenica 8 giungo – Terra Murata

Ore 11:00 Masterclass con Daniele Corvasce – Marina Grande – Spiaggia della Lingua

Ore 15:00 Psychè

Ore 17:00 Kandiraki

Tutti i concerti del festival sono gratuiti e non serve prenotare per partecipare – l’organizzazione cosiglia però di riservare un tavolo direttamente con le attività coinvolte per godersi al meglio gli eventi in queste location:

– il concerto al Blu

– il pranzo/jam session da Girone

– l’aperitivo alla Terrazza Bar del Castello

– il pranzo alla Lingua

Facebook Procida Raduno Jazz Manouche

