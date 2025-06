La Nova Chiostro in Musica: la rassegna musicale nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 7 giugno 2025, il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli ospiterà l’attesa rassegna musicale “La Nova Chiostro in Musica”. Questo evento esclusivo, organizzato da NOMEA, promette di unire musica, arte e storia in una serata straordinaria, immersa nella bellezza del chiostro seicentesco.

Il tema di quest’edizione è “Suoni dal Mediterraneo”, un’affascinante esplorazione musicale che attraversa le tradizioni e le sonorità del bacino mediterraneo. La serata vedrà esibirsi artisti e progetti musicali unici, capaci di emozionare e sorprendere il pubblico. Il duo protagonista della serata sarà formato dal cantautore Samuel Mele e dal chitarrista Fabio Moschettini. Samuel Mele, vincitore del bando “Per Chi Crea” 2023 promosso da SIAE e Ministero della Cultura, presenterà i suoi brani inediti, in cui la canzone d’autore si intreccia con radici tradizionali, new folk, world music e suggestioni medio-orientali.

Una serata immersa nella storia

Prima di godersi il concerto, i partecipanti avranno la possibilità di visitare il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, che aprirà le sue porte in via straordinaria per l’occasione. La combinazione di musica e arte storica renderà questa serata un’esperienza unica nel cuore della città.

Dettagli dell’evento

Quando: Sabato 7 giugno 2025

Dove: Complesso S. Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44, Napoli

Orari: Apertura biglietteria: 20:00 |Inizio concerto: 21:00 | Fine evento: 22:00

Contributo di partecipazione: Adulti: €20 Ragazzi (6-17 anni): €10 Bambini (0-5 anni): gratuito

Adulti: €20 Ragazzi (6-17 anni): €10 Bambini (0-5 anni): gratuito Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 375 6139180.

