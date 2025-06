Festival della Terra 2025 a Bagnoli: Un Viaggio tra Cultura, Solidarietà e Natura

Parco San Laise ospita la Prima Edizione del Festival della Terra

Il 6 giugno 2025, dalle ore 18:00, il Parco San Laise (ex base Nato) di Bagnoli ospiterà la prima edizione del Festival della Terra, un evento unico pensato per valorizzare le potenzialità positive dello sviluppo territoriale, unendo intrattenimento, cultura e impegno sociale.

Il Festival si svolgerà in un’atmosfera conviviale, con molteplici attività pensate per tutte le età. Dalle 18.00, l’Area Kids offrirà giochi, baby dance e laboratori creativi grazie a Arcobaleno Animation e al Ludobus Ora. I più piccoli avranno l’opportunità di divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante, mentre gli adulti potranno dedicarsi alla scoperta di nuove iniziative.

L’Area Food sarà curata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che proporrà piatti tipici della tradizione gastronomica locale. L’evento sarà anche un’occasione per conoscere le realtà locali e le associazioni che promuovono attività di volontariato e impegno sociale. L’Area Stand offrirà laboratori interattivi e informazioni sui progetti in corso, grazie alla collaborazione con il CSV Centro di Servizio per il Volontariato della Città Metropolitana di Napoli.

Durante il pomeriggio, ci sarà spazio per approfondire tematiche di grande attualità. La mostra fotografica rappresenterà uno spunto di riflessione sulla natura e sull’impegno delle comunità locali nella difesa dell’ambiente e delle tradizioni. In particolare, sarà presentata una testimonianza legata all’iniziativa giubilare promossa dalla Conferenza Episcopale Campana, in occasione dei 10 anni della “Laudato si’” e degli 800 anni del Cantico delle Creature.

Nel corso della serata, dalle 19:30, si terrà lo spazio “Hope Talks”, un momento di condivisione e riflessione per rilanciare messaggi di pace e speranza, con particolare attenzione alle problematiche del bradisismo e alle azioni di supporto della comunità. Infine, dalle 21:00, il festival si concluderà con un entusiasmante contest musicale che vedrà esibirsi giovani cantanti, premiati da una giuria e dal pubblico presente.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online sul sito ufficiale: www.festivaldellaterra.com.

