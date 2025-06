Amelie Experience: Viaggio nel Cuore di Napoli tra Musica, Teatro e Gusto a Palazzo Venezia

Musica, monologhi e gusto nell’antico Palazzo Venezia, lo storico edificio di Spaccanapoli che fu per circa quattrocento anni sede dell’ambasciata della Repubblica di Venezia

Dopo il grande successo della prima edizione, NOMEA è entusiasta di tornare nella splendida cornice del Palazzo Venezia con Amelie Experience.

Venerdì 6 Giugno 2025 preparati a vivere una serata unica, dove musica, monologhi e gusto si fondono per portarti nell’universo poetico e sognante de Il Favoloso Mondo di Amélie. Lasciati incantare dalla magica atmosfera della Casina Pompeiana, immersa nel particolare Giardino Pensile, con un’esperienza che unisce l’eleganza di Napoli al fascino parigino di Amélie.

Un evento da non perdere tra musica, monologhi e gusto nell’antico Palazzo Venezia

Le note delle indimenticabili musiche di Yann Tiersen risuoneranno dal vivo grazie alla talentuosa pianista Valentina Ambrosanio, che proporrà un coinvolgente viaggio sonoro con sue rielaborazioni che comprenderanno anche altri autori dello stesso genere. Valentina è anche co-autrice dell’album Amelie Project.

Tra i suggestivi spazi del Palazzo si alterneranno alla musica i fantastici monologhi ispirati al celebre film, con l’attrice Annalucy Menafra che ti condurrà in un’esperienza unica. Non mancherà un aperitivo con vino e stuzzicherie per far vivere l’evento anche all’insegna dell’amicizia.

A Napoli, a Palazzo Venezia Amelie Experience

Costo: 20 Euro (Musica, Monologhi, vino e stuzzicherie)

Venerdì 6 Giugno 2025

Palazzo Venezia Napoli – Via Benedetto Croce n° 19

ore 21.30

ore 21.30 Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp: 3756139180

