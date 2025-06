Festival della Cistecca a Monte di Procida con tanto buon cibo e tanti eventi

Grande festa gratuita a Monte di Procida per gustare la cistecca montese il buon panino di qualità che fanno solo nella zona di Monte di Procida, Quest’anno anche il festival degli artisti di strada e visite guidate per scoprire le bellezze della cittadina

Da martedì 3 a giovedì 5 giugno 2025 a Monte di Procida si terrà il grande Festival della Cistecca Montese, la festa gratuita del buon panino di Monte di Procida. Un bell’evento dove potremo assaggiare la Cistecca Montese, il buonissimo panino di qualità che si trova solo nella zona di Monte di Procida. Anche quest’anno Piazza XXVII Gennaio si trasformerà in un grande spazio all’aperto dove gustare la famosa cistecca e tante altre specialità locali, con tavoli pronti ad accogliere i partecipanti.

Non solo buon cibo al Festival ma anche tanti eventi

Quest’anno ci sarà anche il Festival degli Artisti di strada Flegrei con tre serate di spettacoli fantastici dal vivo, performance itineranti, acrobati e intrattenimento per grandi e piccini.

Non mancherà anche Pe vviche e Vicarielli un suggestivo walking tour tra i vicoli e la storia di Monte di Procida, a cura delle associazioni Vivi L’Estate e Associazione Guide Flegree. Partenze alle ore 19:00 e 21:00, con guida turistica abilitata alla scoperta di cultura, tradizioni e folklore del comune più piccolo – e più affascinante – dei Campi Flegrei.

Anche questa edizione del “Festival della Cistecca” è ad ingresso libero e ci presenta tante novità non solo gastronomiche. Ci saranno parcheggi dedicati disponibili nelle aree vicine alla Casa Comunale in via Panoramica. Non mancheranno tavoli dedicati per consumare comodamente tutte le bontà disponibili sia vicino alla piazza che nei pressi del suggestivo sagrato della Chiesa

Naturalmente oltre alla famosa Cistecca Montese, preparata secondo speciali ricette personalizzate dai Cisteccari Montesi, acquistabile direttamente presso gli stand, ci saranno anche golose fritture, dolci artigianali, gelati freschi, caffè e bevande rinfrescanti.

Per maggiori informazioni WhatsApp ai numeri +39 339 615 6848 – +39 339 505 1869

