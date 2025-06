Elodie in concerto allo Stadio Maradona: The Stadium Show a Napoli il 12 giugno 2025

Elodie e il suo The Stadium Show allo Stadio Maradona per un evento imperdibile che promette emozioni forti e momenti indimenticabili. Una serata da perdere non all’insegna della musica e dello spettacolo, assieme al talento straordinario di Elodie.

Il 12 giugno 2025 un evento da non perdere a Napoli allo stadio Maradona. Arriva Elodie, una delle artiste più influenti e amate del panorama musicale italiano, che sarà nello stadio del 4 scudetto del Napoli con il suo attesissimo The Stadium Show che è il primo tour della cantante negli stadi italiani,

Grande festa allo Stadio Maradona di Napoli il 12 giugno 2025 per questo evento che promette di essere una serata indimenticabile per i fan di Elodie e per tutti gli amanti della musica. Il concerto, che si terrà in uno degli stadi più iconici d’Italia, rappresenta un punto culminante nella carriera di Elodie. Con una scenografia spettacolare e una produzione all’avanguardia, The Stadium Show è progettato per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente. Ci saranno infatti effetti speciali, giochi di luce e coreografie che trasformeranno lo stadio in un teatro a cielo aperto.

Acquista ora i biglietti per Elodie allo Stadio Maradona Il 12 giugno 2025 Elodie arriva allo Stadio Maradona di Napoli con The Stadium Show, il suo primo grande tour negli stadi. Una serata unica con scenografie spettacolari, effetti speciali e i brani più amati dell’artista. Non perdere il concerto più atteso dell’estate: acquista subito i biglietti! ️ Acquista il tuo biglietto su TicketOne! (link affiliato)

Una scaletta ricca di successi per The Stadium Show a Napoli

Elodie eseguirà una selezione dei suoi più grandi successi, che hanno conquistato le classifiche e il cuore del pubblico. Brani come “Andromeda”, “Guaranà”, e “Vertigine” faranno cantare e ballare migliaia di spettatori. Non mancheranno anche nuove canzoni tratte dal suo ultimo album, che promettono di sorprendere ed emozionare.

La serata vedrà anche la partecipazione di ospiti speciali, artisti con cui Elodie ha collaborato nel corso della sua carriera. Questa fusione di talenti renderà lo spettacolo ancora più unico e indimenticabile. I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di vendita online e presso i punti vendita autorizzati. Online su TicketOne

Prezzi da 50 a 80 euro https://www.ticketone.it/event/elodie-stadio-armando-maradona-18714813/

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.