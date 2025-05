Sapori d’Irpinia: il 31 maggio e 1 giugno torna la Festa Ro’ Cuzzitiello Ca’ Porpetta

A Salza Irpina in provincia di Avellino una bella festa con tanto buon cibo irpino tra cui o Cuzzitiello ca’ porpetta, le Polpettine fritte, il Cuoppo polpette e patatine, il Caciocavallo impiccato, il Pizzillo fritto, tanti dolci locali naturalmente tanto buon vino della zona. Non solo buon cibo a Salza perché non mancherà un’area per gli espositori, hobbisti e creativi

A Salza Irpina, in provincia di Avellino, da sabato 31 maggio a domenica 1 giugno 2025 si terrà la bella Festa Ro’ Cuzzitiello Ca’ Porpetta. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della tradizione culinaria che si terrà presso l’anfiteatro comunale in via Tufello a partire dalle 18:30 il 31 maggio mentre il 01 giugno la festa inizia dalle ore 12.30.

L’evento è organizzato dal Comitato Festa Maria SS. delle Grazie 2024/2025 con il supporto delle associazioni locali e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Salza Irpina.

Non solo buon cibo a Salza perché non mancherà un’area per gli espositori, hobbisti e creativi che con i loro prodotti renderanno piacevole la passeggiata a Salza Irpina.

Ricco e tradizionale il menù della festa che prevede: Scialatielli con ragù, Cuzzitiello ca’ porpetta e friarielli, Polpettine fritte, Cuoppo polpette e patatine, Caciocavallo impiccato, Pizzillo fritto, Patatine fritte, Dolci locali, Crepes, Acqua e bibite, Birra , e naturalmente tanto buon vino locale.

Disponibile un ampio parcheggio in via Vignole, lungo via Manfra, e in via Banda di Luccaro mentre per Pullman e Camper ci sarà un’area gratuita nel parcheggio della palestra comunale in via Francesco Manfra nelle vicinanze dell’ evento

