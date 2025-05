Street Food Festival Napoli 2025: cibo internazionale e birre artigianali a Piazza Dante

Ph Facebook International Street Food Italia

Ritorna a Napoli a Piazza Dante la prossima tappa in Campania dell’International Street Food Festival, la grande festa del buon cibo, anche internazionale, dei dolci tipici e delle birre artigianali

Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2025 l’International Street Food ritorna nel centro di Napoli, a Piazza Dante, con la sua 51ª tappa della nona edizione.

Anche a Napoli, ci saranno quattro giorni da non perdere dedicati al buon cibo, anche internazionale, e alle birre artigianali. Nella centralissima Piazza Dante da venerdì 30 Maggio a lunedì 2 giugno 2025 l’ingresso all’area dell’International Street Food Festival sarà gratuita.

A Piazza Dante i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali e dolci tipici

A Napoli, a Piazza Dante ci saranno 4 giorni dedicati alla degustazione e valorizzazione del food & beverage italiano e internazionale di strada con ingresso gratuito all’area dell’evento. In particolare, ci sarà spazio anche per la cucina argentina e per quella greca e messicana, passando per bombette pugliesi, porchetta di Ariccia, pasta mantecata, arrosticini, caciocavallo impiccato e molto altro.

Numerosi food truck e ristoranti itineranti, insieme a birrifici artigianali da tutta Europa, animeranno la piazza con profumi, sapori e colori da ogni angolo del mondo, in un clima di festa e convivialità. Non mancherà cibo e birra senza glutine e dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale.

Gli orari di apertura dell’International Street Food Festival a piazza Dante, con ingresso gratuito, sono i seguenti:

30 Maggio – dalle 18:00 alle 24:00

Giorni successivi – 12:00 alle 24:00

Maggiori informazioni – International Street Food Festival Napoli INFO: 347 579 2556 –

