Rosso Napoletano: concerto gratuito di Tony Esposito all’Auditorium di Bagnoli

Visite guidate alla chiesa di San Vitale, un concerto di Tony Esposito a Bagnoli ed anche incontri con persone che ci faranno conoscere ed esplorare l’arte, la musica e la cultura del Territorio della zona di Bagnoli e Fuorigrotta a Napoli

Per il Maggio dei Monumenti 2025 a Napoli al via Rosso Napoletano un progetto che, nell’ambito della Municipalità 10 di Napoli (Bagnoli Fuorigrotta) vuole coinvolgere cittadini e turisti in un’esperienza immersiva che celebra la cultura napoletana attraverso la musica di Tony Esposito e il suo album “Rosso napoletano”. Un disco il cui titolo e la cui copertina evocano le colate di fuoco dell’altoforno dell’allora Italsider che l’artista vedeva dalla sua abitazione.

L’iniziativa prenderà spunto dal progetto discografico, un’opera che racconta la passione e l’anima di Napoli attraverso la musica, identificata da un colore che richiama il fuoco, simbolo di passione e vitalità, e che, come il fuoco stesso, riscalda l’anima della città.

L’evento avrà momenti distinti ma complementari, che permetteranno di esplorare l’arte, la musica e la cultura del territorio della Municipalità 10:

Visite guidate – Chiesa di San Vitale Martire – piazza San Vitale – 30 maggio, ore 11:30 – 12:30, ore 16:00 – 17:00, ore 17:30-18:30

30 maggio, ore 11:30 – 12:30, ore 16:00 – 17:00, ore 17:30-18:30 Concerto di Tony Esposito, “ Rosso Napoletano” – Auditorium Porta del Parco, via Diocleziano 341 – 1° giugno, ore 20:00

Incontri presso le Cantine Astroni di via Sartania 49 – Renato Marengo: 31 maggio, ore 14:30 – 15:30 – Ex dipendenti dell’Italsider: 31 maggio, ore 15:30 – 16:30 – Carmine Aymone: 31 maggio, ore 16:30 – 18:30

La Partecipazione agli eventi è gratuita con prenotazione obbligatoria – Info e Prenotazioni: info@aesseevent.it – www.aesseevent.it

Maggio dei Monumenti 2025 a Napoli

