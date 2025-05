Passeggiate nel verde alla scoperta del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli

ph Facebook Parco Metropolitano delle Colline di Napoli

Passeggiare in città alla scoperta dei posti incredibili come il grande Bosco dei Camaldoli, il vallone di San Rocco, la Selva di Chiaino e tanto altro, luoghi stupendi che fanno parte del “Parco Metropolitano delle Colline di Napoli” il parco cittadino più grande di Napoli

Ancora due passeggiare per scoprire e “riprendersi” il “Parco Metropolitano delle Colline di Napoli” il parco cittadino più grande di Napoli che tutela il grande Bosco dei Camaldoli e altre grandi aree verdi cittadine, come la zona di San Rocco, la Selva di Chiaino e tanto altro.

Un Parco purtroppo un poco dimenticato che comunque riesce a tutelare enormi spazi verdi della città e che, grazie ad alcune associazioni, riesce anche a far conoscere alcuni posti incredibili della città di Napoli.

Le ultime due iniziative per il Maggio nel Verde 2025, un programma di visite, passeggiate e incontri sono da non perdere per conoscere zone bellissime della città ancora non valorizzate, ma per fortuna protette. Si potranno così scoprire le bellezze e le bontà della selva di Chiaiano e del Vallone di San Rocco.

L’evento è promossa dal Parco Metropolitano delle Colline di Napoli con Associazioni come Gente Green Aps, Cgd Ets, Amici della Selva e I ponti tra Quartiere e Vallone.

Passeggiate per il Maggio nel Verde 2025

LUNEDI’ 2 GIUGNO 10.00 – Appuntamento a piedi Bar Centrale incrocio basso Corso Chiaiano. In auto da indicazioni google map fornite. “LA SELVA DI CHIAIANO IN FESTA CON LE CILIEGIE’ Trekking, degustazioni e musica dal vivo. A cura gli “Amici della Selva” . in collaborazione con le aziende agricole di Carmine Di Guida (Casaputana) e Gerardo Rusciano

DOMENICA 8 GIUGNO 10.00 – Appuntamento Via Nuova San Rocco 135 MAGGIO NEL PARCO TRA NATURA,CIBO E CULTURA.- Con noi e per voi…una passeggiata al VALLONE (San Rocco) ed un gustoso boccone. A cura di I Ponti tra Quartiere e Vallone

INFO E PRENOTAZIONI – gentegreenaps@gmail.com – 3914143578

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.