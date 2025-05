“Masaniello” in scena nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale

Rappresentato per la prima volta nel 1997, ‘Masaniello’ viene ripresentato con un allestimento che abolisce la separazione tra palco e pubblico, creando una bellissima esperienza immersiva e partecipativa.

Nei giorni 27, 28, 29 maggio e 1 giugno 2025, alle ore 21.00, lo spettacolo “Masaniello” per la regia di Armando Pugliese torna nel Cortile d’Onore del Palazzo Reale di Napoli. Rappresentato per la prima volta nel 1997, ‘Masaniello’ fu presentato con un allestimento che aboliva la separazione tra palco e pubblico, creando una bellissima esperienza immersiva e partecipativa.

Ed in questi giorni l’opera in due atti ritorna a Palazzo Reale di Napoli dove nel luglio 1647, ci furono rivolte popolari e un assedio capitanato da Masaniello che costrinse il viceré a rifugiarsi in Castel Nuovo. Una celebre rivolta del popolo napoletano, esasperato dalle tasse imposte dal viceré spagnolo, contro l’aumento del prezzo della frutta.

Uno spettacolo senza separazione tra palco e pubblico

Ed a quelle drammatiche vicende è ispirato lo spettacolo ‘Masaniello’, una bella produzione teatrale scritto da Elvio Porta e Armando Pugliese, con la regia dello stesso Pugliese, che torna in scena a cinquant’anni dal suo debutto con un cast di oltre trenta interpreti tra attori, musicisti e danzatori sempre senza separazione tra palco e pubblico. Una bella e particolare scenografia mobile, che viene spostata a mano dagli attori, che fa partecipare gli spettatori trasformandoli in folla di popolani, immersi in un caos di voci, lingue e gesti.

Da non perdere: regia di Armando Pugliese, scenografie di Bruno Garofalo, costumi di Silvia Polidori e musiche originali del maestro Antonio Sinagra. Costo biglietto: Intero – 30,00€ su VivaTicket

Modalità di prenotazione: E’ possibile acquistare i biglietti online o sul posto nei giorni dello spettacolo presso l’entrata di Palazzo Reale, dalle ore 18.00.

Non perdere Masaniello al Palazzo Reale di Napoli: vivi la storia in prima persona

Quando:

27, 28, 29 maggio e 1 giugno 2025 – inizio spettacolo ore 21:00. Biglietteria aperta dalle 18:00.

Dove:

Cortile d’Onore del Palazzo Reale di Napoli – Piazza del Plebiscito.

Biglietti:

Prezzo intero: 30,00 € – disponibili su VivaTicket o acquistabili sul posto nei giorni dello spettacolo.

ℹ️ Maggiori informazioni:

Consulta il sito ufficiale del Palazzo Reale o segui la pagina Facebook dell’evento per aggiornamenti.

