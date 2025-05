Il Kiss Kiss Play Summer Tour di Radio Kiss Kiss gratis a Napoli a Piazza del Plebiscito

Come partecipare gratis al Kiss Kiss Way 2025 di Napoli a Piazza del Plebiscito, e di Baia Domizia a Luglio grandi serate live con i nomi più importanti della musica italiana

Grande festa gratuita sabato 31 maggio 2025 a Napoli a Piazza del Plebiscito per la prima tappa del Kiss Kiss Way 2025: una grande serata live con i nomi più importanti della musica italiana.

E il 31 maggio inizierà ufficialmente da Napoli il tour estivo di Radio Kiss Kiss che attraverserà l’Italia con 5 imperdibili cinque tappe e con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali.

Il Kiss Kiss Way 2025 è il tour estivo ufficiale di Radio Kiss Kiss, con due giorni di eventi gratuiti in ciascuna città. Il primo giorno sarà dedicato al “Villaggio Kiss Kiss”, con attività interattive, giochi, DJ set e dirette radiofoniche. Il secondo giorno ci sarà un grande concerto gratuito che vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali.

Napoli si accende di musica per il Kiss Kiss Play Summer Tour di Radio Kiss.

A Napoli, a Piazza del Plebiscito il Kiss Kiss Way 2025 arriverà sabato 31 maggio 2025. A ogni tappa la festa inizierà alle ore 20:00, trasformando le piazze in veri e propri palcoscenici a cielo aperto.

Per la tappa di Napoli ci saranno in Piazza del Plebiscito: Benji & Fede, Bnkr44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, Tropico.

Le altre date e città del tour

Napoli – Piazza del Plebiscito: 31 maggio

Torino – Piazza Castello: 15 giugno

Corigliano-Rossano (CS) – Il Palmeto: 29 giugno

Baia Domizia (CE): 12 luglio

Golfo Aranci (SS): 27 luglio

Il tour vedrà la partecipazione di oltre 70 artisti, tra cui, in ordine alfabetico:

Aka 7Even, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Alexia, Anna Tatangelo, Annalisa, Antonia, Baby K, Benji e Fede, Big Mama, Bnkr 44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Clementino, Coma Cose, Dani Faiv, Eiffel 65, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred de Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Grelmos, I Desideri, Il Tre, Joan Thiele, Joshua, Lda, Leo Gassmann, Les Votives, Levante, Luk3, Marco Masini, Michele Bravi, Mida, Napoleone, Nicolò, Noemi, Olly, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Senza Cri, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sissi, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tormento, Tredici Pietro, Trigno, Tropico, Venerus, Willy Peyote.

Come partecipare

L’accesso ai concerti è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite i “Ticket Day” online. Per prenotare:

Vai sul sito ufficiale di Radio Kiss Kiss.

Clicca sul banner Kiss Kiss Way.

Seleziona la tappa desiderata.

Compila il form per prenotare il tuo biglietto gratuito nei posti limitati del PIT o del PARTERRE.

Tutte le tappe del tour saranno trasmesse in diretta su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV (canale 158 DTT). Inoltre, due speciali di 120 minuti andranno in onda su TV8, Sky Uno e NOW tra fine luglio e inizio agosto.

