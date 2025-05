Sagra della Polpetta di Limatola: 4 Weekend di Cibo, Musica e Divertimento

Ph Facebook Sagra della Polpetta di Limatola

Quattro fine settimana per la lunga festa la polpetta a Limatola con questo piatto tipico che sarà l’assoluto protagonista, ma non l’unico

Ben quattro fine settimana per la nuova edizione della Sagra della Polpetta di Limatola, in provincia di Benevento. La manifestazione organizzata presso gli spazi nella piazza di San Biagio si terrà per 4 weekend nei giorni 30 e 31 maggio e 1,2 giugno 6,7,8 giugno 13,14,15 giugno 20,21,22 giugno 2025.

Una lunga e bella festa per provare le buone polpette fatte a Limatola, uno dei piatti più amati della tradizionale gastronomia campana e napoletana, che saranno il piatto principale della lunga festa.

E per questa seconda edizione ci saranno ben quattro fine settimana dedicati alla degustazione delle buone polpette e di piatti tipici della tradizione limatolese. Non mancheranno, in ogni giorno di festa, anche , con animazioni, musica live e balli.

Quattro fine settimana dedicati alla degustazione di piatti tipici della tradizione limatolese

L’intera rassegna gastronomica sarà dedicata a uno dei piatti più amati della cucina italiana, che si potrà gustare in tantissime varianti: dalla classica polpetta al sugo, a quelle fritte, al forno, di carne, vegetariane e persino gourmet… ce ne sarà davvero per tutti i gusti! Una bella sagra che non sarà solo cibo, ma anche convivialità, musica dal vivo, animazione e tanto divertimento per tutte le età,

Un’occasione perfetta per scoprire sapori antichi, passeggiare tra gli stand, e vivere serate all’insegna della buona cucina e dell’allegria. Orari ven/sab: 19-00 dom: 12-15/18-00

