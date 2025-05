Pizza d’aMare: alla Marina di Meta di Sorrento la Festa della Pizza sul mare

Ph Facebook Pizza d'amare

Ritorna la grande festa della pizza sul mare di Sorrento con la partecipazione di tante pizzerie della zona. Tre serate di grande festa con “Pizza d’aMare” a Meta di Sorrento per un evento da non perdere

Alla Marina di Meta di Sorrento il 27, 28 e 29 Maggio 2025, ritorna la quarta edizione di una festa molto amata: “Pizza d’aMare” un evento completamente dedicata alla Pizza, regina dei piatti tipici del nostro territorio e conosciuta in tutto il mondo. Pizza d’aMare! È organizzata dal Comune di Meta di Sorrento e dalla Pro Loco Meta Terra delle Sirene e si terrà da martedì 27 a giovedì 29 maggio 2025 presso la Marina di Meta di Sorrento in Via A. Caruso.

Pizza d’aMare offrirà la possibilità ai partecipanti di gustare le migliori pizze della penisola sorrentina e di godersi spettacoli, laboratori per bambini, dolci artigianali, musica e un gran finale con fuochi pirotecnici offerti dal Consorzio “Terra del Mare”. La novità di quest’anno sarà la partecipazione straordinaria di Radio Ibiza

Per agevolare l’accesso alla Marina, è stato predisposto un servizio navetta a cura dell’Azienda AMPS che collegherà la stazione Circumvesuviana di Meta alla zona porto con corse continue dalle ore 19:00 fino a mezzanotte, al costo simbolico di 1 euro a corsa.

Le pizzerie del territorio presenti

16 le pizzerie partecipanti, ciascuna pronta a presentare pizze classiche e proposte esclusive pensate per l’occasione:

Pizzeria Tico Tico

Lieve Pizzeria

Pizza Express

Pizzeria 49

Capri Blu

Ma che bontà

Pizzeria Zio Sam

Il Ruttino

Pizzeria da Ninuccio

Artigiani Scotto

Dal Ceppone

Pizzeria Mezzaluna

Pizzeria 4 Venti

Pizza Taxi

Da Giovanni ‘o Faticone

Pizza a Metro – L’Università della Pizza

Anche laboratori di pizza per i più piccoli con Pizza Junior

Anche quest’anno non mancherà uno spazio dedicato ai più piccoli, con Pizza Junior, il laboratorio gratuito curato da Casa Scarica Cooking Class, pensato per stimolare la creatività dei bambini dai 6 agli 11 anni attraverso il gioco e la scoperta del mestiere del pizzaiolo.

Prenotazioni Pizza Junior dal 5 maggio su: www.prolocometa.com

Dettagli dell’Evento Pizza d’aMare

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.