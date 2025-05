Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 26 al 31maggio 2025: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 26 a sabato 31maggio 2025. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città da lunedì 26 a sabato 31 maggio 2025. perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli eventi della settimana gratuiti e poi quelli a pagamento.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 26 a sabato 31 maggio 2025

Lisistrata apre la stagione del Teatro Grande di Pompei: Ticket a soli 5€

Anche lunedì 26 maggio 2025, alle ore 21 la stagione estiva del Teatro Grande di Pompei aprirà con Lisistrata, riscrittura da Aristofane una drammaturgia e regia di Marco Martinelli. 120 studenti/attori, ben 90 dei quali partecipanti allo spettacolo, provenienti dai licei e dagli istituti tecnici della provincia Vesuviana, Pompei, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata saranno coinvolti nella rappresentazione. Lisistrata al Teatro Grande di Pompei

Pizza d’aMare: alla Marina di Meta di Sorrento la Festa della Pizza sul mare

Alla Marina di Meta di Sorrento il 27, 28 e 29 Maggio 2025, ritorna la quarta edizione di una festa molto amata: “Pizza d’aMare” un evento completamente dedicata alla Pizza, regina dei piatti tipici del nostro territorio e conosciuta in tutto il mondo. Pizza d’aMare! È organizzata dal Comune di Meta di Sorrento e dalla Pro Loco Meta Terra delle Sirene e si terrà da martedì 27 a giovedì 29 maggio 2025 presso la Marina di Meta di Sorrento in Via A. Caruso. Pizza d’aMare: alla Marina di Meta di Sorrento

Visite guidate gratuite nei conventi e nei monasteri di Napoli

A Napoli l ‘evento “Donne di fede, carità e speranza” con 77 visite guidate e 18 incontri musicali tutti gratuiti per il Giubileo 2025: tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria. Le visite fino a Luglio Visite guidate gratuite

Visite, incontri e reading gratuiti a Palazzo Filomarino

Dal 10 maggio al 20 dicembre 2025 a Napoli presso Palazzo Filomarino, edificio storico oggi sede dell’Istituto italiano per gli studi storici si terrà la rassegna gratuita “Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce” che prevede incontri e percorsi guidati di visita nello storico palazzo di via Benedetto Croce, 12 già casa di Benedetto Croce. Visite a Palazzo Filomarino

SensAzioni musicali in Floridiana: incontri e performances gratuite nella Villa del Vomero

A Napoli, nella Villa Floridiana del Vomero, tra domenica 25 maggio e domenica 8 giugno 2025 si terrà, nel Teatrino di Verzura la 4^ edizione dell’evento “SensAzioni musicali in Floridiana”, il ciclo di incontri e performances SensAzioni musicali in Floridiana

La grande festa del Pizza Park presso il Parco a Mare di Portici

Ritorna dal 29 maggio al 2 giugno 2025 la grande festa del Pizza Park presso il Parco a Mare di Portici: anche per la 2^ edizione i grandi maestri pizzaioli saranno a Portici per un evento unico con una magnifica vista sul Golfo di Napoli. Un appuntamento da non perdere per celebrare l’arte della pizza e valorizzare le eccellenze del territorio campano che renderà per cinque giorni, il nuovo lungomare di Portici il centro dell’evento. Il nuovo Parco a Mare, recentemente ristrutturato con arredi urbani e panchine si trasformerà in un vero e proprio villaggio della pizza con vista mare, dove tutti potranno vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della pizza, del buon cibo e del divertimento. Pizza Park presso il Parco a Mare

A Napoli Visite guidate gratuite alla Casa Massonica per il Maggio dei Monumenti

Nei Giorni: 3, 10, 17, 24 e 31 maggio 2025 alle ore 9:30, 11:00 e 12.30 a Napoli sarà possibile visitare la Casa Massonica napoletana, che è una delle più belle d’Italia, e scoprire le storie, l’antica tradizione e la simbologia della Libera Muratoria. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria e sono a cura del Grande Oriente d’Italia – Collegio Circoscrizionale di Campania-Lucania. Visite guidate gratuite alla Casa Massonica

Maggio dei Monumenti a Napoli: 320 eventi per vivere la città. programma completo

Tantissimi eventi gratuiti A Napoli dal 2 maggio al 1° giugno 2025 per il Maggio dei Monumenti 2025, storica manifestazione del Comune di Napoli, che quest’anno ritorna per la 31esima edizione. Quest’anno è il fuoco il tema e sono previste ben 320 manifestazioni tra Visite guidate, Mostre d’arte, Esposizioni ed Eventi vari, con 100 soggetti coinvolti in tutta Napoli dal centro alle periferie. Il Maggio dei Monumenti 2025

A Napoli concerti gratuiti per i 300 anni di Alessandro Scarlatti

Fino al 24 ottobre a Napoli, in occasione dei 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti (1660-1725), si terranno una serie di straordinari concerti gratuiti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Da non perdere. Concerti gratuiti a Napoli

Maggio di Pizzofalcone, un mese di eventi per conoscere la zona più suggestiva di Napoli

Anche quest’anno dall’8 al 31 maggio il Maggio di Pizzofalcone con visite, itinerari guidati, performance teatrali e reading in luoghi di straordinaria bellezza e di grande fascino quasi tutti gratuiti su prenotazione. La rassegna è organizzata dalla I Municipalità (Chiaia San Ferdinando Posillipo) Maggio di Pizzofalcone

Concerti gratuiti a Napoli del Conservatorio di San Pietro a Majella alle Gallerie D’Italia

Fino al 2 luglio a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, la nuova edizione della rassegna musicale “È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”, che prevede, interessanti concerti gratuiti degli allievi e dei docenti del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. concerti gratuiti del Conservatorio

100 Visite Guidate Gratuite per bambini e genitori alla scoperta di Napoli: Le date di Maggio

Riparte Giro giro Napoli 2025 anche per maggio 2025 e, fino al 27 dicembre 2025, ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Giro giro Napoli

A Napoli riapre, ad ingresso gratuito, il parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi

Riaperto a Napoli, nella zona di Piedigrotta-Mergellina il parco Vergiliano che, dopo un accurato e lungo restauro diventa ora Parco di Virgilio e Leopardi, ricordando così a tutti la presenza delle tombe dei due grandi poeti Virgilio e Leopardi. Il parco avrà l’ingresso gratuito ed è facilmente raggiungibile da tutta la città perché si trova vicino alla stazione ferroviaria di Mergellina, con le fermate della metro 2 e metro linea 6. Nel parco anche l’ingresso, ristrutturato in parte della Crypta Neapolitana, l’antico collegamento romano di epoca augustea tra Puteoli e Neapolis. il parco Vergiliano

Visite guidate gratuite per bambini alla scoperta dei 2500 anni della storia di Napoli

In occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città, la rassegna Giro Giro Napoli che propone visite guidate gratuite per bambini, ha organizzato 9 nuovi itinerari tematici. I nove itinerari tematici si terranno da aprile a dicembre 2025, sempre il sabato mattina – inizio alle ore 10.30 e 12.00, durata 60 minuti – e vanno a integrare l’offerta di visite guidate del più ampio programma di “GIRO GIRO NAPOLI – La città raccontata ai bambini”, distinguendosi da esse perché prevedono una passeggiata urbana attraverso più siti per ciascun percorso.Giro giro Napoli

Spettacoli e concerti al Teatro Trianon Viviani a soli 5 euro per i residenti della zona

Il Trianon Viviani consolida il suo profondo legame storico e culturale con Forcella con una iniziativa speciale. A partire da questo mese, i residenti del quartiere ed i Forcella nonché della Seconda (Mercato-Pendino) e Quarta (San Lorenzo-Vicaria) municipalità, potranno accedere agli spettacoli della programmazione con un biglietto al costo agevolato di soli 5 euro. Teatro Trianon Viviani

Comic(On)Off : Tanti eventi dedicati al fumetto e alla cultura pop in attesa del Comicon

Molti eventi gratuiti – Fino al 30 maggio a Napoli c’è il Comic(On)Off 2025 la rassegna che anticipa il grande festival del fumetto, il Comicon Napoli 2025 che si terrà quest’anno dal 1 Maggio al 4 Maggio 2025 sempre alla Mostra d’Oltremare Il Comic(On)Off 2025 prevede tanti eventi diffusi in tutta la città di Napoli tra mostre, incontri, workshop e tanti ospiti. Una vera e propria rassegna il COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON, che quest’anno letteralmente “invade” la città Comic(On)Off 2025

Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 13 giugno la rassegna gratuita dei “I concerti del Conservatorio“, del Conservatorio di San Pietro a Majella nella Sala Scarlatti con oltre 20 spettacoli, sempre ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti Concerti gratuiti nel Conservatorio

I Concerti per Federico: concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti

Dal 13 marzo all’8 giugno la rassegna dei “Concerti per Federico” 2025 della Nuova Orchestra Scarlatti. I concerti sono gratuiti e aperti a tutti. I concerti si terranno nella splendida Chiesa dei SS. Marcellino e Festo: solo l’ultimo all’Orto Botanico di Napoli . Concerti per Federico

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a maggio 2025

A Napoli per tutto il mese di maggio 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Coldiretti Campagna Amica

Incontri di Archeologia al MANN 2024-2025: Eventi Gratuiti Ogni Giovedì

Ritorna fino al 22 maggio 2025, al MANN la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” che prevede tantissimi incontri sui temi dell’Archeologia. Incontri di Archeologia

La “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, circa 200 espositori Mostra dell’Antiquariato

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, come quella che si trova su tante spiagge brasiliane, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

E’ stato completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo di Napoli realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico della città. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Eventi a pagamento nella settimana da lunedì 26 a sabato 31 maggio 2025

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

La fille du régiment” di Gaetano Donizetti al Teatro di San Carlo con Pretty Yende

Dopo 60 anni di assenza l’Opera “ La Figlia del Reggimento” di Donizetti ritorna al Teatro San Carlo di Napoli dal 18 al 27 maggio 2025. Un grande lavoro con la regia di Damiano Michieletto e un importante cast sul palco del San Carlo con anche Pretty Yende “La fille du régiment”

Concerto di Beneficenza a Chiaia per il Neuroblastoma: Musica e Solidarietà con NOMEA

Sabato 31 maggio 2025, la Chiesa Anglicana di Napoli apre le sue porte a un evento straordinario: un concerto di beneficenza a favore dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, promosso da NOMEA, in occasione del suo sesto anniversario. Una celebrazione che va oltre l’arte, diventando testimonianza concreta di impegno sociale e supporto alla ricerca scientifica. Concerto di Beneficenza a Chiaia

Concerti a Napoli a maggio 2025: grandi artisti, biglietti e date da segnare subito

Napoli sempre più città della musica con tanti concerti da non perdere di grandi artisti italiani e internazionali. In attesa dei grandi concerti allo stadio Maradona di Giugno vi segnaliamo quelli da non perdere in città per il mese di Maggio 2025. I prezzi esposti sono indicativi e i ticket di molti concerti sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita come TicketOne, VivaTicket ecc. Concerti a Napoli a maggio 2025

Spettacoli e concerti al Teatro Trianon Viviani a soli 5 euro per i residenti della zona

Il Trianon Viviani consolida il suo profondo legame storico e culturale con Forcella con una iniziativa speciale. A partire da questo mese, i residenti del quartiere ed i Forcella nonché della Seconda (Mercato-Pendino) e Quarta (San Lorenzo-Vicaria) municipalità, potranno accedere agli spettacoli della programmazione con un biglietto al costo agevolato di soli 5 euro. Teatro Trianon Viviani

Fiabe di Primavera 2025 nel Real Orto Botanico di Napoli

dal 22 marzo al 31 maggio rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello splendido Orto Botanico con “Fiabe di Primavera” proposte dall’Associazione I Teatrini. e dall’Università ‘Federico II’. Fiabe di Primavera

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte di Somma Vesuviana

Nuove date fino al 16 maggio per la bella rassegna Jazz & Baccalà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, con grandi concerti jazz abbinati, per chi vuole, ad ottimi piatti di baccalà. Una rassegna particolare che presenta una magica unione tra musica e gusto Jazz & Baccalà

Nello splendido Hotel Palazzo Caracciolo la rassegna di concerti “Amici Amanti del Jazz”

Nello splendido Palazzo Caracciolo, il raffinato Meeting Hotel in via San Giovanni a Carbonara, una interessante ed esclusiva rassegna mensile di concerti jazz “Amici Amanti del Jazz” aperti al pubblico. Concerti Jazz a Palazzo Caracciolo

Wunderkammer spettacoli, eventi e concerti in luoghi magici della città

Fino al 30 maggio 2025 Wunderkammer la rassegna di teatro e musica itinerante che si svolge nei luoghi più suggestivi di Napoli. Spettacoli tra i 12 e 15 euro. Wunderkammer

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

A Napoli visite guidate alla chiesa delle anime pezzentelle

Fino al 1 giugno 2025, nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2025, a Napoli sarà possibile visitare lo straordinario Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco nel cuore del centro antico di Napoli . Il Complesso del Purgatorio ad Arco si trova in Via Tribunali 39 a Napoli ed è un luogo straordinario visite guidate alla chiesa delle anime pezzentelle

Visite guidate alla chiesa dei Girolamini a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2025

A Napoli dal 6 al 29 maggio 2025 nell’ambito delle tante attività previste per la 31° edizione del Maggio dei Monumenti 2025, ci saranno anche visite guidate all’interno della Chiesa-Museo dei Girolamini di Napoli con speciali appuntamenti a tema dal titolo “Come un cuore ardente”. Racconto del miracolo di San Filippo Neri.

visite guidate al Parco del Pausilypon

Al Parco Archeologico del Pausilypon visite guidate ogni mattina Visite al Pausilypon. organizzate in occasione del Maggio dei Monumenti 2025.

A Napoli tanti eventi del Maggio dei Monumenti 2025 all’Università Federico II

Dal 10 al 30 maggio 2025 a Napoli partecipa agli eventi del Maggio dei Monumenti 2025 anche l’Università Federico II con visite guidate, incontri di lettura e di approfondimento storico e scientifico, performance artistiche e un podcast per raccontare le bellezze della città. 12 eventi che seguono il tema del Maggio, “il Fuoco”

Il Maggio dei Monumenti 2025 a Napoli: 320 eventi. Il programma completo

Tantissimi eventi gratuiti A Napoli dal 2 maggio al 1° giugno 2025 per il Maggio dei Monumenti 2025, storica manifestazione del Comune di Napoli, che quest’anno ritorna per la 31esima edizione. Quest’anno è il fuoco il tema e sono previste ben 320 manifestazioni tra Visite guidate, Mostre d’arte, Esposizioni ed Eventi vari, con 100 soggetti coinvolti in tutta Napoli dal centro alle periferie. Il Maggio dei Monumenti 2025

4 serate a Napoli nella Casa Museo di Roberto Murolo tra musica e cultura napoletane

Tra maggio e giugno 2025 e precisamente nei giorni 8 e 22 maggio e il 5 e 26 giugno 2025 ci saranno 4 aperture straordinarie, con visite guidate ogni 30 minuti a partire dalle 18 fino alle 22, nella straordinaria Casa Museo di Roberto Murolo, con visite guidate straordinarie arricchite dall’ascolto di canzoni napoletane, eseguite dal vivo. MU – Casa Museo Murolo

Visite al Museo Anatomico dell’Università di Napoli

Dal lunedì al venerdì si potrà visitare lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli oggi dell’Università Vanvitelli. Il museo è aperto durante la settimana.Museo Anatomico

A Napoli visite guidate esoteriche al Maschio Angioino, il castello simbolo della città

A Napoli, per un giorno al mese fino a dicembre, ci sarà un Percorso Esoterico a “Castel Nuovo“, un’interessante visita guidata con uno studioso e ricercatore nello storico castello cittadino, un maniero maestoso all’esterno che, dietro le imponenti mura di cinta, nasconde ancora misteri e segreti da scoprire. visite esoteriche al Maschio Angioino

A Napoli apre la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Visite nei weekend Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

L’Archeofestival 2025 per scoprire popoli, lingue e culture della Campania

Dall’8 febbraio al 14 giugno 2025 si terrà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento che ci permetterà di conoscere la storia e le bellezze di alcune zone della Campania poco frequentate dai grandi flussi turistici ed in particolare del Nolano, della Valle del Sarno, dell’Agro Nocerino-Sarnese-Pompeiano, del Vesuviano e della Costiera Torrese. L’Archeofestival 2025

Al Palazzo Reale di Napoli le visite guidate ai sottotetti e allo stupendo Belvedere

A Palazzo Reale iniziate le visite guidate ai sottotetti e al Belvedere recentemente restaurati. Si potrà ammirare uno dei più straordinari panorami sul golfo e sulla città. visite guidate

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Biglietto unico per 2 grandi musei: Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia

Costerà solo 17 euro l’ingresso a due importanti e storiche istituzioni culturali di Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia che si trovano entrambi a pochi passi dal Duomo pieni di straordinari capolavori Biglietto unico x 2 musei

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni domenica mattina un nuovo tour guidato che ci porterà alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Gay-Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia: un gioiello di Art Nouveau

Gay Odin, la storica fabbrica di cioccolateria di Napoli, ha riaperto, dopo un lungo intervento di restauro, il locale di Via Chiaia 237 che è lo stesso negozio dove, nel 1920, Isidoro Odin e Onorina Gay inaugurarono la loro prima cioccolateria. Gay-Odin riapre a via Chiaia

Altre cose da fare in settimana a Napoli

A Napoli c’è SuperJUMP il Parco Gonfiabili più grande d’Italia

Proroga fino all’8 giugno a Napoli in via Nuova Agnano ci sarà lo straordinario SuperJUMP, il parco gonfiabili più grande d’Europa. Una grande area di oltre 2000 mq piena di attrazioni gonfiabili coloratissime ed enormi. SuperJUMP è al coperto, in un’area riscaldata e chiusa pensata espressamente per i bambini e per i loro genitori. Una bellissima, entusiasmante e partecipativa esperienza unica per i bambini dai 3 ai 12 anni SuperJUMP il Parco Gonfiabili

Tableaux Vivants a Napoli: i capolavori di Caravaggio prendono vita a Donnaregina

Ripartono gli eccezionali spettacoli dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, Un evento particolare in cui i partecipanti potranno vedere le opere di Caravaggio prendere forma sul palco, Tableaux Vivants

Scotto Jonno: Silent Reading Party e Musica nel della Galleria Principe di Napoli

Weekend Unici da Scotto Jonno: Dj Set e Musica dal Vivo nel Cuore di Napoli ogni venerdì e sabato, 2 eventi esclusivi per vivere Napoli in un modo nuovo Silent Reading Party in settimana. Weekend da Scotto Jonno

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Mostre da vedere e luoghi da non perdere a Napoli anche in settimana

Al Museo Madre di Napoli la mostra “Euforia“ di Tomaso Binga

Fino al 21 luglio al Madre, il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli la straordinaria mostra “Euforia“ di Tomaso Binga, la più grande esposizione museale di Bianca Pucciarelli Menna, in arte “Tomaso Binga”, che celebra i suoi quarant’anni di carriera con più di 120 opere tra poesie visive, installazioni, fotografie, collage, documenti. La più ampia retrospettiva museale di Bianca Pucciarelli Menna, in arte “Tomaso Binga” per i 40 anni di carriera. “Euforia“ di Tomaso Binga

Raffaello a Napoli alle Gallerie d’Italia : arriva La Dama col liocorno

Dal 27 marzo al 22 giugno 2025 un capolavoro assoluto in esposizione a Napoli. Alle Gallerie d’Italia, in Via Toledo 185 a Napoli ci sarà la “gioconda” di Raffaello Sanzio, La Dama col liocorno, in prestito eccezionale dalla Galleria Borghese di Roma. La straordinaria opera sarà a Napoli per l’edizione 2025 della rassegna “L’Ospite Illustre” e ci permetterà di ammirare uno dei capolavori più amati del Rinascimento. L’opera sarà esposta nella suggestiva sala che solitamente ospita il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, temporaneamente trasferito a Roma per la mostra Caravaggio 2025. Raffaello a Napoli alle Gallerie d’Italia

Al Museo di Capodimonte a Napoli anche L’Annunciazione di Ludovico Carracci

Altro arrivo straordinario nel Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Per la prima volta in città sarà in mostra anche Ludovico Carracci (1555-1619)’ con la sua straordinaria Annunciazione (1584, olio su tela, 182,5×221) in prestito dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna fino al 15 giugno 2025. L’opera di Carracci sarà esposta in una sala riservata, la sala 6 in “dialogo” con altri capolavori di Capodimonte, dello stesso periodo e sul medesimo tema iconografico, una di Scipione Pulzone e l’altra di Francesco Curia. L’Annunciazione di Ludovico Carracci

“Napoli Metafisica”: le straordinarie foto di Mimmo Jodice in mostra a Castel Nuovo

Dal 13 Aprile al 1 Settembre 2025 le bellissime fotografie del Maestro Mimmo Jodice saranno in mostra al Maschio Angioino per l’evento Napoli Metafisica. La mostra Napoli Metafisica è un omaggio ad uno dei maestri della fotografia contemporanea, che senza mai lasciare la sua città “Napoli Metafisica”

A Palazzo Reale di Napoli la mostra “Pino Daniele – Spiritual”

Dal 20 marzo fino al 6 luglio a Palazzo Reale a Napoli si terrà la mostra Pino Daniele. Spiritual, una esposizione inedita che celebra il nostro grande Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa. In 2 sale dedicate le origini del mondo artistico di Pino Daniele attraverso tantissimi contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che lo hanno accompagnato nel suo percorso creativo. “Pino Daniele – Spiritual”

Rubens a Capodimonte. A Napoli per la prima volta il ‘San Sebastiano curato dagli angeli’

Evento eccezionale al Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Per la prima volta a Capodimonte sarà in mostra il ‘San Sebastiano curato dagli angeli’ (1601-1602, olio su tela, 155,5 x 119,5 cm) di Pieter Paul Rubens uno dei capolavori delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma custodito dalla Galleria Corsini. L’opera di Rubens sarà esposta in una sala riservata, la sala 61, in “dialogo” con altri straordinari capolavori che raffigurano il martirio del Santo e che fanno parte delle collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte: i dipinti del Passignano, Bartolomeo Schedoni, Andrea Vaccaro, Mattia Preti. Rubens a Capodimonte

100 nuove opere al Mann con la mostra “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito.”

Una nuova mostra al MANN dal titolo “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN, ci permette di ammirare 100 nuove opere che hanno arricchito le già importanti collezioni del Museo. 100 nuove opere al Mann

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli Guida Completa di questo periodo

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Van Gogh – The Immersive Experience a Napoli all’Arena Flegrea Indoor

La nuova mostra immersiva “Van Gogh – the Immersive Experience” a Napoli all’Arena Flegrea fino al 2 febbraio. Un’esperienza straordinaria di realtà virtuale ed “immersiva”. The Immersive Experience

100 nuove opere al Mann con la mostra "Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito."

Una nuova mostra al MANN dal titolo “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN, ci permette di ammirare 100 nuove opere che hanno arricchito le già importanti collezioni del Museo. 100 nuove opere al Mann

Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori ritornati

18 opere di Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, El Greco ed altri grandi artisti in mostra tutte assieme: un’esposizione stupenda. In sala anche Vesuvio di Andy Warhol. Capolavori a Capodimonte

The World of Banksy a Napoli all’Arena Flegrea

All’Arena Flegrea Indoor nella Mostra d’Oltremare fino al 4 maggio 2025, la mostra The World of Banksy: The Immersive Experience con oltre 100 opere del celebre street artist britannico Banksy, World of Banksy

“Capolavori del ‘600 a Donnaregina”. Mostra sulla pittura napoletana del Seicento a Napoli

Dal 30 ottobre nel Museo Diocesano di Donnaregina una grande mostra con ben 35 veri capolavori della raccolta De Vito grandi opere di pittura napoletana del Seicento. Capolavori a Donnaregina

La Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi, in mostra a Napoli a Santa Chiara

Fino a maggio 2025, il Complesso monumentale di Santa Chiara nel Monastero la Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto nella città partenopea nel 1630 – 1635. Prezzo 7 euro per la visita a tutto il complesso monumentale. La Maddalena a Santa Chiara

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli che conserva il Tesoro più importante al mondo, al pari di quello della Corona Inglese, con bel 21.610 capolavori. Oggi è un museo più inclusivo ed accessibile con speciali realizzazioni tattili che riproducono la straordinaria Mitra in 3D, la collana di San Gennaro e con tanto altro. Museo del Tesoro di San Gennaro

Il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

I luoghi del gusto da non perdere a Napoli in settimana

Casa Vittoria celebra il primo compleanno: un anno di cucina regionale italiana che ha conquistato il palato di tanti napoletani

A un anno dalla sua apertura, Casa Vittoria si conferma una delle realtà più apprezzate e originali della scena gastronomica in città. L’intuizione di quattro imprenditori napoletani – gli chef Fabio e Gioacchino Francesco Vorraro, insieme a Vincenzo Cerbone e Tommaso Ambrosio – di creare un ristorante dedicato alla cucina regionale italiana si è rivelata vincente. Oggi Casa Vittoria è un punto di riferimento a Napoli per chi cerca la buona cucina italiana, autentica e senza fronzoli, in un ambiente contemporaneo che ha il sapore di una bella casa. Dall’apertura ad oggi, il ristorante ha saputo conquistare sia il pubblico locale che i turisti grazie a una proposta che valorizza le radici della cucina italiana, le ricette del Belpaese con grandi classici e rivisitazioni. Il menu, un viaggio da Napoli al resto d’Italia, ha mantenuto la sua identità fedele ai sapori genuini, proponendo piatti iconici della tradizione, preparati con una grande tecnica che ne esalta la purezza. Maggiori informazioni Casa Vittoria, Piazza Vittoria 6 – Napoli | Tel. 08119708641

I ristoranti stellati a Napoli e in Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania tra le migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

La “Tattoria” al Vomero: la Cucina Napoletana e i sapori antichi della cucina della Nonna

Apre al Vomero la Tattoria Cucina Napoletana una gemma preziosa per gli amanti del buon cibo. Sotto la guida dello Chef Rosario Avolio, (Tatto Chef) questo locale è un vero e proprio tempio delle ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione. La “Tattoria” al Vomero

Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ha aperto la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite con 40 pizze disponibili. Casa della Pizza di Sorbillo

Casa Reale di Lino Ranieri a due passi dal San Carlo: la tradizione culinaria napoletana

Da Casa Reale i piatti e le pizze, sono realizzati con prodotti locali e di qualità con vista mozzafiato sui monumenti più belli di Napoli. Vicino al San Carlo Casa Reale a Via San Carlo

Totò Sapore: pizza e cucina tipica a due passi dal lungomare di Napoli

C’è Angelo Ranieri, ristoratore napoletano di terza generazione dietro Totò Sapore, un marchio che ha radici profonde nella tradizione culinaria napoletana. a Viale Gramsci. Totò Sapore

All’Antico Vinaio ha aperto a Corso Umberto I: il paradiso delle schiacciate toscane a napoli

Arriva a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, che ha aperto ad ottobre 2023 a Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. Quello in città sarà uno dei quasi 30 locali della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles. All’Antico Vinaio apre a Napoli

