Concerto di Beneficenza a Chiaia per il Neuroblastoma: Musica e Solidarietà

Ph Nomea

Un evento speciale nella Chiesa Anglicana di Napoli per sostenere la ricerca sui tumori infantili. Musica dal vivo e impegno sociale per il 6° anniversario di NOMEA

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 31 maggio 2025, la Chiesa Anglicana di Napoli apre le sue porte a un evento straordinario: un concerto di beneficenza a favore dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, promosso da NOMEA, in occasione del suo sesto anniversario. Una celebrazione che va oltre l’arte, diventando testimonianza concreta di impegno sociale e supporto alla ricerca scientifica.

Dal 2019, NOMEA fonde bellezza, musica e cause importanti. L’evento del 31 maggio rappresenta l’ultima tappa nella Chiesa Anglicana, luogo simbolico che ha ospitato tante iniziative culturali firmate NOMEA. Per il suo compleanno, l’associazione sceglie di donare un palco alla speranza, devolvendo i ricavi a sostegno della lotta contro un tumore raro e aggressivo: il neuroblastoma infantile.

Cinque artisti, un unico messaggio

Sul palco si alterneranno cinque protagonisti della scena musicale indipendente: A Smile From Godzilla, Paduano, Cristina Cafiero, Il Befolko e Montegro.

Cinque voci, cinque storie, una sola direzione: trasformare ogni nota in un gesto d’amore. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale che mescola emozione, riflessione e bellezza.Il neuroblastoma colpisce prevalentemente bambini sotto i 5 anni ed è tra i tumori pediatrici più difficili da trattare. L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, fondata da genitori e medici, promuove la ricerca, sostiene le famiglie e lavora per rendere sempre più efficace la diagnosi e la cura. Partecipare a questo concerto significa dare un contributo tangibile a chi ogni giorno combatte una battaglia durissima.

La donazione minima per assistere al concerto è di 20 euro, con ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni. La prenotazione è obbligatoria via WhatsApp, e l’intero ricavato sarà reso pubblico, senza alcun guadagno da parte di NOMEA. Una scelta di trasparenza, che rafforza il valore dell’iniziativa.

Note: Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni. Parcheggi privati e fermata metro nelle vicinanze.

Concerto di Beneficenza a Chiaia

Quando : Sabato 31 maggio 2025

: Sabato 31 maggio 2025 Orari: * 17:45 – Apertura biglietteria / * 18:30 – Inizio concerto / * 19:45 – Fine evento

* 17:45 – Apertura biglietteria / * 18:30 – Inizio concerto / * 19:45 – Fine evento Dove: Chiesa Anglicana di Napoli – Via San Pasquale, 15B, Napoli

Chiesa Anglicana di Napoli – Via San Pasquale, 15B, Napoli Prezzo biglietto : Donazione minima €20 – Posti liberi, settore unico

: Donazione minima €20 – Posti liberi, settore unico Contatti e informazioni : Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3756139180

: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3756139180 Siti web: www.neuroblastoma.org – www.nomeaeventi.it

Contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.