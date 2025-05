Ritorna la festa del Pizza Park presso il Parco a Mare di Portici

Ritorna anche quest’anno, nel nuovo Parco a Mare di Portici, la festa del Pizza Park con tante pizzerie partecipanti in un grande villaggio recentemente ristrutturato con arredi urbani e panchine

Ritorna dal 29 maggio al 2 giugno 2025 la grande festa del Pizza Park presso il Parco a Mare di Portici: anche per la 2^ edizione i grandi maestri pizzaioli saranno a Portici per un evento unico con una magnifica vista sul Golfo di Napoli.

Un appuntamento da non perdere per celebrare l’arte della pizza e valorizzare le eccellenze del territorio campano che renderà per cinque giorni, il nuovo lungomare di Portici il centro dell’evento.

Il nuovo Parco a Mare, recentemente ristrutturato con arredi urbani e panchine si trasformerà in un vero e proprio villaggio della pizza con vista mare, dove tutti potranno vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della pizza, del buon cibo e del divertimento.

Dal 29 maggio al 2 giugno 2025 il Portici Pizza Park 2025 sarà aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle 24.Non mancheranno aree dedicate ai bambini e Stand gluten free, con un menù pensato per chi segue regimi alimentari specifici.

Al Portici Pizza Park 2025 troveremo anche le seguenti Pizzerie:

Antica Pizzeria Chiaja (Napoli)

Antica Pizzeria Da Michele (Napoli)

Ciro a Mergellina (Napoli)

Errico Porzio (Napoli)

I Damiano (Portici)

Il Mio Viaggio a Napoli (Napoli)

La Tradizione (Portici)

Maturazioni (Ottaviano)

Pizza Guys (Napoli)

Pizzaioli Veraci (Napoli)

Comes (Portici)

Pizzeria Gorizia 1916 (Napoli)

Salvo (Napoli)

Pizzeria Vesuvio (Portici)

Pizzeria Positano (Salerno)

Quadrato di Luigi De Leo (Torre de Greco)

Regina Farina (Portici)

Terra Nera (Portici)

Vincenzo Capuano (Napoli)

Portici Pizza Park 2025

Dal 29 maggio al 2 Giugno -Presso il Parco a Mare di Portici

Dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Disponibile Menú Senza Glutine

Acquisita il tuo ticket online per saltare la fila:

https://www.postoriservato.it/showProductList.html…

MENU SPECIALE – 15€ Pizza a scelta: Margherita, Marinara o Special Bibita inclusa: Coca-Cola, Nastro Azzurro o Acqua Digestivo o Caffè Dolce finale: Gelato di Punto Freddo o Dolce di Leopoldo

