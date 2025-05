Visite guidate Gratuite nei Conventi e nei Monasteri di Napoli per il Giubileo

Ph Facebook L'Atrio delle Trentatrè ONLUS

Le date da maggio a luglio delle visite guidate e degli incontri musicali tutti gratuiti per il Giubileo 2025 con otto itinerari alla scoperta delle figure femminili che hanno lasciato un’impronta profonda nella città partenopea, aprendo la strada a nuove forme di accoglienza e solidarietà

Continua a Napoli l’evento “Donne di fede, carità e speranza” un evento gratuito da non perdere che prevede, da febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della celebrazione del Giubileo 2025 il progetto prevede percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli con tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

Fa parte del progetto anche il Pellegrinaggio di riconciliazione che toccherà le Chiese Gesù Nuovo, Santi Filippo e Giacomo, San Giorgio Maggiore e la Porta Giubilare del Carmine, in programma il 23 settembre, dalle 18.00 alle 19.30. L’evento è curato dalla professoressa Adriana Valerio in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli.

8 itinerari per scoprire le donne che hanno lasciato un’impronta profonda a Napoli

Con le visite ai monasteri, conventi e antichi luoghi di assistenza, gli 8 itinerari proposti seguiranno, per tutto il 2025, le tracce di un passato che continua a illuminare il presente. Un viaggio che porta alla riflessione e al rinnovamento interiore, ispirato al tema del Giubileo: la speranza.

“Donne di fede, carità e speranza” è un evento organizzato per celebrare l’anno giubilare nella nostra città in maniera laica oltre che sotto l’aspetto spirituale. Un progetto che mette insieme storia, arte e spiritualità con visite ai luoghi legati alla storia di Napoli, ma che sono significativi anche per l’oggi perché il senso del Giubileo è quello di riflettere su temi attuali.

Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli: gli eventi da maggio a luglio 2025

Gli eventi sono tutti gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria da inviare all’indirizzo mail circuitoarte.assculturale@gmail.com – il dettaglio degli itinerari di seguito.

15 maggio – Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata

15 maggio – Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli

16 maggio – Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno

17 maggio – Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo

18 maggio – Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara

30 maggio – Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara

30 maggio – Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme

31 maggio – Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato

12 giugno – Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata

12 giugno – Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli

13 giugno – Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno

21 giugno – Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo

26 giugno – Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme

27 giugno – Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara

28 giugno – Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato

29 giugno – Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara

10 luglio – Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata

10 luglio – Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli

11 luglio – Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno

12 luglio – Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo

24 luglio – Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme

25 luglio – Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara

26 luglio – Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato

27 luglio – Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara

Il dettaglio degli itinerari

L’educazione e la conoscenza – Santa Maria di Costantinopoli – Sant’Antoniello a Port’Alba – Visita a due storici educandati per comprendere, attraverso la conoscenza, lo studio e l’apprendimento di un mestiere, come fosse possibile raggiungere la consapevolezza della propria dignità.

– Santa Maria di Costantinopoli – Sant’Antoniello a Port’Alba – Visita a due storici educandati per comprendere, attraverso la conoscenza, lo studio e l’apprendimento di un mestiere, come fosse possibile raggiungere la consapevolezza della propria dignità. I segni dei tempi: gli emarginati – San Gregorio Armeno e Santa Maria Donnaromita – Visita alle prestigiose vestigia di due storici monasteri aristocratici, oggi luoghi di accoglienza per i più fragili, in un cammino di riflessione su come la fede si adatti alle esigenze della vita che cambia.

San Gregorio Armeno e Santa Maria Donnaromita – Visita alle prestigiose vestigia di due storici monasteri aristocratici, oggi luoghi di accoglienza per i più fragili, in un cammino di riflessione su come la fede si adatti alle esigenze della vita che cambia. La cura e la speranza – SS. Annunziata – Santa Maria della Pace – Santa – Maria del Popolo degli Incurabili – Visita ad alcuni ospedali storici, per comprendere come l’accoglienza, l’accudimento e la cura medica siano forieri di vita e speranza per tanti malati e abbandonati.

– SS. Annunziata – Santa Maria della Pace – Santa – Maria del Popolo degli Incurabili – Visita ad alcuni ospedali storici, per comprendere come l’accoglienza, l’accudimento e la cura medica siano forieri di vita e speranza per tanti malati e abbandonati. La fede che trasforma la vita – Santa Maria di Gerusalemme – Santa Maria Regina Coeli Percorso alla scoperta delle storie di Maria Longo e di Giovanna Antida Thouret: simboli di una profonda fede a servizio della cura dei malati e dell’ascolto di un’umanità sofferente.

Santa Maria di Gerusalemme – Santa Maria Regina Coeli Percorso alla scoperta delle storie di Maria Longo e di Giovanna Antida Thouret: simboli di una profonda fede a servizio della cura dei malati e dell’ascolto di un’umanità sofferente. Preghiera e azione – Monastero delle clarisse di Santa Chiara – Chiesa di Santa Marta Incontro con le clarisse di Santa Chiara e visita al presepe della chiesa di Santa Marta: due figure simbolo del giusto equilibrio tra vita contemplativa in clausura e vita attiva, le due anime della spiritualità cristiana.

– Monastero delle clarisse di Santa Chiara – Chiesa di Santa Marta Incontro con le clarisse di Santa Chiara e visita al presepe della chiesa di Santa Marta: due figure simbolo del giusto equilibrio tra vita contemplativa in clausura e vita attiva, le due anime della spiritualità cristiana. Emigrate – Monastero dei Santi Severino e Sossio (Archivio di Stato) – Complesso di Monteverginella (Salesiane di don Bosco) – Lettura di documenti inediti e di toccanti testimonianze sull’emigrazione, per esplorare il dolore di chi ha lasciato la propria – terra e la speranza coltivata grazie a opere di educazione e riscatto.

– Monastero dei Santi Severino e Sossio (Archivio di Stato) – Complesso di Monteverginella (Salesiane di don Bosco) – Lettura di documenti inediti e di toccanti testimonianze sull’emigrazione, per esplorare il dolore di chi ha lasciato la propria – terra e la speranza coltivata grazie a opere di educazione e riscatto. Sinfonia di fedi. Percorso Ecumenico.- Niente è perduto – San Nicola a Nilo – Santi Filippo e Giacomo – Chiesa Evangelica Valdese Visita ai due Conservatori, un tempo dedicati al recupero di ragazze in difficoltà e oggi gestiti dalla Comunità di Sant’Egidio; e alla comunità valdese impegnata nell’annuncio del Vangelo e nelle attività sociali, per ascoltare espressioni di fede autentica e riflettere sul tema della speranza.

– San Nicola a Nilo – Santi Filippo e Giacomo – Chiesa Evangelica Valdese Visita ai due Conservatori, un tempo dedicati al recupero di ragazze in difficoltà e oggi gestiti dalla Comunità di Sant’Egidio; e alla comunità valdese impegnata nell’annuncio del Vangelo e nelle attività sociali, per ascoltare espressioni di fede autentica e riflettere sul tema della speranza. Il silenzio e la ricerca di Dio –San Giovanni a Carbonara – Giardino di re Ladislao – Percorso esperienziale alla scoperta del complesso monumentale di San Giovanni a Carbonara, con i suoi preziosi scrigni di fede e spiritualità, e del giardino medievale di re Ladislao: un itinerario che coinvolge tutti i sensi – vista, odori, tatto e silenzi – invitando alla contemplazione di Dio e della natura

