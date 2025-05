Visita e Fitness al tramonto tra i treni storici del Museo di Pietrarsa

Venerdì 30 maggio, sport e cultura si incontrano al tramonto

Contenuto sponsorizzato #adv

Ripartono le attività di fitness al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con l’inizio della stagione estiva, e si comincia con una giornata di fitness itinerante tra treni storici e paesaggi mozzafiato. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte a un’esperienza nuova e coinvolgente, “Fitness in Tour” che unisce cultura, benessere e panorama mozzafiato. Venerdì 30 maggio, alle ore 18:30, è in programma una serata speciale all’insegna del movimento e della scoperta, perfetta per chi cerca attività fuori dagli schemi nella splendida cornice del Golfo di Napoli.

L’evento si apre con una visita guidata esclusiva tra locomotive storiche e carrozze d’epoca, lungo un percorso che racconta la nascita e l’evoluzione del trasporto ferroviario italiano. Un viaggio emozionante attraverso i padiglioni del museo, immersi nella luce dorata del tramonto e nella suggestione di un luogo che conserva la memoria industriale del nostro Paese.

Durante il tour, spazio al movimento con una lezione itinerante di fitness pensata per un livello intermedio. La sessione, guidata da un istruttore qualificato, si svolgerà tra le aree all’aperto del museo, in un contesto rilassante e motivante, con vista sul mare e sul Golfo. Un’occasione per prendersi cura del proprio corpo in un’atmosfera unica.

Il costo per partecipare all’iniziativa è di 15,00 euro a persona e comprende l’ingresso al Museo, la visita guidata e la lezione fitness. La durata dell’esperienza è di circa due ore. I partecipanti sono invitati a portare con sé un tappetino per gli esercizi e a indossare abbigliamento comodo.

Fitness in tour al Museo di Pietrarsa

Quando: Venerdì 30 maggio 2025

Venerdì 30 maggio 2025 Orari: Ore 18:30 – durata circa 2 ore

Ore 18:30 – durata circa 2 ore Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: €15,00 (include ingresso, visita guidata e lezione fitness di livello intermedio)

€15,00 (include ingresso, visita guidata e lezione fitness di livello intermedio) Contatti e informazioni: WhatsApp 3356422368

WhatsApp 3356422368 Maggiori informazioni: la lezione itinerante di fitness è pensata per un livello intermedio

Contenuto sponsorizzato #adv