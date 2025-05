Lisistrata al Teatro Grande di Pompei: la grande commedia a soli 5 €

© Napoli da Vivere

La comicità di Aristofane esilarante, provocatoria e surreale apre la stagione estiva a Pompei con una commedia che parla di guerra, ribellione, emancipazione ma anche di collaborazione tra fazioni contrapposte per raggiungere un bene comune

Sabato 24 e lunedì 26 maggio 2025, alle ore 21 la stagione estiva del Teatro Grande di Pompei aprirà con Lisistrata, riscrittura da Aristofane una drammaturgia e regia di Marco Martinelli. 120 studenti/attori, ben 90 dei quali partecipanti allo spettacolo, provenienti dai licei e dagli istituti tecnici della provincia Vesuviana, Pompei, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata saranno coinvolti nella rappresentazione.

Un progetto che nasce da un’idea del Direttore Generale del Parco, Gabriel Zuchtriegel ed è realizzato grazie a un protocollo di intesa con l’Ufficio regionale scolastico della Campania coinvolgendo le scuole del territorio vesuviano.

Il progetto, in collaborazione con il Ravenna Festival, il Teatro Nazionale di Napoli e il teatro delle Albe di Ravenna verrà replicato mercoledì 28 maggio al teatro Dante Alighieri di Ravenna, sabato 4 ottobre al teatro Olimpico di Vicenza, sabato 15 e domenica 16 novembre al Piccolo Teatro di Milano, Studio Melato.

Lisistrata è stata messa in scena nel 411 a. C ad Atene

Lisistrata, colei che scioglie gli eserciti, messa in scena nel 411 a. C ad Atene, è il primo esempio drammaturgico incentrato sull’emancipazione femminile, non solo come atto di ribellione al genere maschile, ma soprattutto come momento di aggregazione tra donne che unite decidono di proporre agli uomini una sorta di compromesso: se i consorti non cesseranno il fuoco, le loro compagne si rifiuteranno di concedersi. Non è sola in questa protesta coinvolge anche altre donne, come la spartana Lampito’ e l’altolocata Cleonice. Una commedia che parla di guerra, di ribellione, di emancipazione, ma anche di collaborazione tra fazioni contrapposte per raggiungere un bene comune.

Lisistrata descrive un colpo di Stato messo in atto dalle donne di Atene e Sparta, guidate dall’ateniese Lisistrata: esse costringono Ateniesi e Spartani a stipulare la pace, ricorrendo allo “sciopero sessuale” come arma di ricatto politico. Con la mediazione della protagonista si conclude infine la pace e la commedia termina fra canti e danze.

Biglietti:5€ on-line su VivaTicket – c/o biglietterie Teatro Mercadante e Teatro San Ferdinando – e c/o biglietteria degli scavi (Piazza Esedra) la sera dello spettacolo.

Lisistrata, riscrittura da Aristofane – Teatro Grande di Pompei

