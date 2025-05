“La fille du régiment” di Gaetano Donizetti al Teatro di San Carlo con Pretty Yende

Ph Facebook Teatro San Carlo

Cast importante sul palco del Teatro di San Carlo con Pretty Yende nel ruolo di Marie ed anche Marisa Laurito, al suo debutto al Teatro di San Carlo, nel ruolo della Duchesse de Crakentorp

Dopo sessant’anni di assenza l’Opera “La Figlia del Reggimento” di Donizetti ritorna al Teatro San Carlo di Napoli dal 18 al 27 maggio 2025.

Un grande lavoro con la regia di Damiano Michieletto e un importante cast sul palco del San Carlo con Pretty Yende nel ruolo di Marie, Ruzil Gatil nel ruolo di Tonio, Sergio Vitale nei panni di Sulpice, Sonia Ganassi come Marquise de Berkendfiel, Eugenio Di Lieto come Hortensius e Marisa Laurito, al suo debutto al Teatro di San Carlo, nel ruolo della Duchesse de Crakentorp

La Figlia del Reggimento al San Carlo: biglietti, date e cast d’eccezione Torna a Napoli dopo 60 anni La Figlia del Reggimento, l’opera comica di Donizetti, con un cast d’eccezione al Teatro di San Carlo dal 18 al 27 maggio 2025. Sul palco la soprano Pretty Yende nel ruolo di Marie e, per la prima volta al Lirico napoletano, Marisa Laurito. Un evento unico da non perdere per gli amanti dell’opera e della grande musica dal vivo. Acquista ora i biglietti su TicketOne e vivi una serata di emozioni e bel canto. Acquista subito i biglietti su VivaTicket! (link affiliato)

Un Opera comica al San Carlo

“La fille du régiment” con musiche di Gaetano Donizetti è un’Opéra-comique in due atti con libretto di Jean-François Bayard e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges. Il giovane Riccardo Bisatti, per la prima volta al Teatro di San Carlo, dirigerà l’Orchestra e il Coro del teatro per quest’opera che torna al Lirico di Napoli dopo sessant’anni di assenza in una coproduzione con la Bayerische Staatsoper.

La star Pretty Yende interpreta Marie, giovane orfana cresciuta tra le rigide regole di un reggimento francese e, sul palco, per la prima volta anche la brava Marisa Laurito, dal ruolo della Duchesse de Crakentorp.

Maggiori informazioni – Teatro San Carlo di Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.