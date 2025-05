4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 24 al 25 maggio 2025

© ph Francesco Graziuso per Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 24 al 25 maggio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

Visite tutti i giorni al Decumano Sotterraneo, a 35 metri di profondità, e alla mostra su Picasso

contenuto sponsorizzato #adv

Mentre il caldo di maggio comincia ad avvolgere le strade di Napoli, un’oasi di cultura e frescura si apre nel cuore pulsante della città. La Basilica della Pietrasanta, sede dell’innovativo LAPIS Museum, offre in questi giorni un’esperienza culturale che va oltre il convenzionale, contrapponendo al calore quasi estivo della superficie un affascinante e fresco percorso nel sottosuolo partenopeo. A 35 metri di profondità sotto il trambusto di Via dei Tribunali, si dischiude un universo parallelo dimenticato dal tempo. La visita guidata inizia dal suggestivo Museo dell’Acqua dove antiche cisterne greco-romane, valorizzate da un sofisticato sistema illuminotecnico, raccontano la storia millenaria della città.La visita prosegue nell’evocativa Sala della Luna, teatro di un eterno plenilunio che richiama l’antico culto pagano del complesso monumentale, per poi addentrarsi nel cosiddetto Decumano Sommerso – straordinaria testimonianza dell’ingegno napoletano che, durante la Seconda guerra mondiale, per sfuggire ai bombardamenti, trasformò gli acquedotti cittadini in rifugi di salvezza. Ad arricchire questo straordinario percorso culturale, il LAPIS Museum ospita fino al 28 settembre al piano-basilica un evento di grande spessore: Picasso – Il linguaggio delle idee, esposizione che svela al pubblico un lato meno noto del genio spagnolo. La mostra, infatti, rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati, esplora le diverse tecniche espressive utilizzate dal maestro andaluso, rivelando aspetti inediti della sua produzione artistica. Particolare attenzione viene data al linguaggio scultoreo, dimensione espressiva che accompagnò l’artista durante tutta la sua carriera ma spesso oscurata dalla sua pittura.Da segnalare una interessante promozione: presentando il biglietto della mostra alla cassa del percorso sotterraneo, si ottiene uno sconto di 2€ sul biglietto intero. Il LAPIS Museum accoglie i visitatori tutti i giorni (10:00-20:00), con visite guidate in orari prestabiliti e prenotazione consigliata tramite telefono (08119230565) dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, ma sempre attivo con i messaggi WhatsApp, email info@lapismuseum.com o direttamente sul sito www.lapismuseum.com senza costi aggiuntivi. In questi giorni in cui il termometro sale e il sole splende sulla città, il contrasto tra la calura esterna e i freschi segreti millenari custoditi nel ventre di Napoli rende la visita un’esperienza ancora più affascinante e imperdibile. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 24 e domenica 25 marzo – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Per due giorni nel weekend si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le terme di via Terracina e quelle di Agnano erano collegate da una strada romana ritrovata nella odierna Mostra d’Oltremare. Le Terme di via Terracina sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici. Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano cui si potranno chiedere tutte le informazioni Appuntamento: sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 con turni di visita ore 10.00 – 11.00 – 12.00. Contributo: l’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale del GAN Gruppo Archeologico Napoletano Maggiori Informazioni e prenotazioni: Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Sabato 24 maggio – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2025 dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend visite Sabato 24 maggio – Ruota degli Esposti nella Real Santa Casa dell’Annunziata – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Real Museo Mineralogico – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Museo di Paleontologia – Castel Sant’Elmo. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Sabato 24 maggio – Visite guidate gratuite alla Casa Massonica di Napoli

Per il Maggio dei Monumenti anche domenica 24 e 31 maggio 2025 alle ore 9:30, 11:00 e 12.30 a Napoli sarà possibile visitare la Casa Massonica napoletana, che è una delle più belle d’Italia, e scoprire le storie, l’antica tradizione e la simbologia della Libera Muratoria. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria Fondato nel 1805, il Grande Oriente d’Italia è la più antica e numerosa Gran Loggia italiana. In occasione del Maggio dei Monumenti, sarà possibile visitare la Casa Massonica del Grande Oriente d’Italia guidati da Maestri Massoni alla scoperta dell’antica tradizione e della simbologia della Libera Muratoria.. Visite guidate gratuite alla Casa Massonica

