Wine&Thecity 2025: il gran finale del 24 maggio tra Rione Sanità e Lago d’Averno

Una giornata unica tra impegno sociale e sapori autentici al tramonto. Il 24 maggio Wine&Thecity 2025 propone due esperienze straordinarie da vivere con tutti i sensi.

Dopo aver animato boutique, gallerie e cortili di Chiaia con l’elegante festa diffusa di Happy Wine a Chiaia e dopo cinque giorni di itinerari urbani tra gusto, vino e creatività (scopri la guida completa a Wine&Thecity 2025), sabato 24 maggio la rassegna chiude in bellezza con una doppia esperienza imperdibile.

Due eventi simbolo, che racchiudono l’essenza del progetto: da un lato l’anima sociale e culturale, con l’apertura straordinaria della Chiesa di Santa Maria della Vita nel Rione Sanità; dall’altro il legame con il territorio e le sue radici millenarie, con una cena sotto le stelle tra i vigneti del Lago d’Averno.

Un gran finale tra bellezza, comunità e convivialità, per salutare questa 17ª edizione di Wine&Thecity con due appuntamenti capaci di toccare il cuore e coinvolgere tutti i sensi.

Mattina al Rione Sanità: bellezza, memoria e solidarietà

Sabato 24 maggio alle 11, Wine&Thecity ci porta alla scoperta di uno dei luoghi più nascosti e affascinanti della città: la Chiesa di Santa Maria della Vita, nel cuore del Rione Sanità, sede del Centro La Tenda. Un complesso storico di 2000 mq noto come Ospedale San Camillo, con un chiostro e una chiesa cinquecentesca, oggi rifugio e punto di riferimento per chi vive ai margini.

L’evento rientra tra le iniziative sociali della rassegna e nasce dal progetto VVVita delle giornaliste Monica Piscitelli e Laura Guerra, con il supporto di Euphorbia, che ha curato la riqualificazione del giardino. L’esperienza inizia con una visita guidata e gli interventi di Padre Antonio Vitiello, fondatore del Centro, Nicola Romano, referente per le politiche contro la povertà, e l’architetto Renato Carrelli.

A seguire, un momento conviviale davvero speciale: le celebri pizze nel ruoto firmate Ciro Oliva (Concettina ai Tre Santi), accompagnate dalla kombucha artigianale di Wild Ferment in due versioni—tè Assam con mela e ibisco in purezza—commentate da Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania. Il finale è dolcissimo, grazie ai dessert del pastry chef Francesco Lastra. L’ingresso prevede un contributo solidale di 25 euro: il ricavato sarà interamente destinato alle attività sociali del Centro La Tenda.

Sera sul Lago d’Averno: cena tra i filari e i miti dei Campi Flegrei

La giornata si conclude in un’atmosfera incantata, tra vigne e archeologia. Il gran finale della 17ª edizione di Wine&Thecity va in scena sul Lago d’Averno, in uno dei luoghi più leggendari dei Campi Flegrei. L’appuntamento è alle 19, quando la luce del tramonto accende le acque e i vigneti della cantina Cantine dell’Averno.

Dopo una suggestiva passeggiata archeologica alla scoperta del cosiddetto Tempio di Apollo—in realtà una sala termale romana—si prende posto a tavola, con i piedi nella terra, lo sguardo sul lago e il cielo come soffitto. Tra i filari di Falanghina e Piedirosso a piede franco della famiglia Mirabella, si gusta una cena che celebra la cucina semplice e vera del territorio, tra orto e mare.

Non mancano i grandi protagonisti del gusto: i pani del Panificio Moccia, l’aceto di Melannurca e il balsamico firmati Acetificio Andrea Milano, e per concludere un dessert primaverile creato dal pastry chef Angelo Tramontano, offerto da Mulino Caputo. Un evento esclusivo, con posti limitati e prenotazione obbligatoria (65 euro), pensato per chi ama emozionarsi con il cibo, il paesaggio e le storie.

Un progetto culturale e sociale che parla al cuore

Wine&Thecity è più di una rassegna: è un racconto collettivo che unisce luoghi, persone, vino e cultura. Nato nel 2008 da un’idea di Donatella Bernabò Silorata, il progetto è realizzato ogni anno senza fondi pubblici, grazie al supporto di sponsor e partner privati.

Tra i sostenitori dell’edizione 2025: Acetificio Andrea Milano, Mulino Caputo, Ciro Amodio 1825, Panificio Moccia, AIS Campania, Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Alba Catering e Napoli da Vivere, media partner ufficiale.

RIEPILOGO EVENTI – SABATO 24 MAGGIO 2025

Mattina | Ore 11:00 VVVita alla Chiesa di Santa Maria della Vita – Rione Sanità (Via Sanità, 95 – Napoli)

Contributo solidale: 25€

Degustazioni: Ciro Oliva, Wild Ferment, Francesco Lastra

Interventi: Padre Vitiello, Monica Piscitelli, Laura Guerra, Nicola Romano, Renato Carrelli

Info: eventi@wineandthecity.it

Sera | Ore 19:00 Cena in vigna sul Lago d’Averno – Cantine dell’Averno (Rampa 1 Averno, Pozzuoli)

Ticket: 65€ – posti limitati

Vini: Falanghina e Piedirosso della famiglia Mirabella

Pane e aceto: Panificio Moccia, Acetificio Andrea Milano

Dessert: Angelo Tramontano per Mulino Caputo

Prenotazioni: eventi@wineandthecity.it

