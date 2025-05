Visite, incontri e reading gratuiti a Palazzo Filomarino: “Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce”

Da maggio a dicembre 2025 una rassegna gratuita che prevede visite guidate, incontri, reading di attrici e attori a Palazzo Filomarino a Spaccanapoli che fu dimora di Benedetto Croce ed oggi è sede dell’Istituto italiano per gli studi storici

Dal 10 maggio al 20 dicembre 2025 a Napoli presso Palazzo Filomarino, edificio storico oggi sede dell’Istituto italiano per gli studi storici si terrà la rassegna gratuita “Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce” che prevede incontri e percorsi guidati di visita al Palazzo.

Nello storico palazzo di via Benedetto Croce, 12 Napoli si terranno sette incontri con visite guidate, reading di attrici e attori e tanto altro nell’ambito della rassegna “Un angolo di Napoli“ per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli, attraverso le opere di Benedetto Croce.

Visite, introduzioni storiche e reading di attrici e attori dalle opere di Benedetto Croce

Gli appuntamenti si terranno di sabato mattina a partire dalle ore 11 e prevedono prima visite di Palazzo Filomarino, che fu dimora e studio del filosofo, per visitatori in gruppi da 25 partecipanti, per un massimo di 50 persone. Poi alle 12 incontri al secondo piano nella biblioteca e l’evento nel salone Chabod dove docenti e studiosi dell’opera di Benedetto Croce introdurranno alle opere le cui pagine saranno lette e interpretate dagli attori. Partecipano al progetto importanti storici, filosofi e italianisti legati alla vita dell’Istituto italiano per gli studi storici.

La rassegna è inserita nel programma Napoli 2500. La partecipazione agli eventi è gratuita, fino ad esaurimento posti, ma è necessario prenotarsi scrivendo a arte@lenuvole.com. I percorsi didattici partono alle ore 11 dal cortile di Palazzo Filomarino. Introduzione storica e lettura alle ore 12.

“Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce” – programma

Sabato 10 maggio – In occasione del Maggio dei monumenti sul tema Fuoco: mostra “Libri al rogo” e letture da B. Croce, Vite di avventure di fede e di passione; introduzione storica di Marco Diamanti; lettura di Luca Iervolino

Sabato 28 giugno – B. Croce, Un angolo di Napoli da Storie e leggende napoletane; introduzione storica di Nunzio Ruggiero; lettura di Loredana Piedimonte

Sabato 27 settembre – In collaborazione con il "Miglio della memoria – Mischiamo le carte": mostra documentaria e bibliografica "La storia del Regno di Napoli attraverso i secoli: da Summonte a Croce" e letture da B. Croce, Storia del Regno di Napoli; introduzione storica di Girolamo Imbruglia; lettura di Rosario Sparno

Sabato 11 ottobre – B. Croce, La spiaggia e la villa di Chiaia. La casa di una poetessa, da Storie e leggende napoletane; introduzione storica di Maria Rascaglia; lettura di Manuela Mandracchia

Sabato 25 ottobre – B. Croce, La chiesetta di Iacopo Sannazaro, da Storie e leggende napoletane; introduzione storica di Davide Grossi; reading di Fabio Cocifoglia

Sabato 29 novembre – B. Croce, Torquato Tasso. Su alcuni luoghi della Gerusalemme liberata, da Poesia antica e moderna in occasione dei 430 anni dalla morte del poeta; introduzione storica di Giulia Beccaria; lettura di Francesca de Nicolais

Sabato 20 dicembre – B. Croce, Il coccodrillo di Castelnuovo, da Storie e leggende napoletane; introduzione storica di Giorgio Volpe; lettura di Fabiana Fazio

Informazioni – Istituto italiano per gli studi storici

Programma Completo –

