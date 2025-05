Andrea Bocelli in 2 concerti all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei

Live a Pompei per il celebre tenore in concerto all’anfiteatro del parco archeologico di Pompei per due serate eccezionali: un incontro straordinario tra due patrimoni artistici dell’umanità: il bel canto interpretato dalla voce di Bocelli e l’unicità senza tempo del sito di Pompei.

Due concerti da non perdere a Pompei il 27 e 28 giugno 2025 nel suggestivo Anfiteatro degli Scavi con la straordinaria voce di Andrea Bocelli. Doppio concerto del sito di Pompei per il celebre tenore che sarà accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli dal Coro That’s Napoli diretto del Maestro Carlo Morelli.

Un evento straordinario che vedrà la magia della voce del Maestro Bocelli e il suggestivo scenario dell’Anfiteatro degli scavi protagonisti di due serate indimenticabili per gli spettatori che sono attesi da ogni parte del mondo.

Andrea Bocelli è uno dei tenori più importanti al mondo

Andrea Bocelli è uno dei tenori più grandi e amati al mondo che ha venduto oltre 90 milioni di dischi e, nel corso della sua carriera si è esibito in prestigiosi palchi in tutto il mondo. Tra questi il concerto al Central Park di New York nel 2011 con 70.000 spettatori e l’emozionante performance del 2020 nella cattedrale del Duomo di Milano con Music for Hope, vista da milioni di persone durante il lockdown.

I due grandi concerti del Maestro Bocelli apriranno la stagione estiva di eventi presso la straordinaria location del Parco Archeologico e sono organizzati da DuePunti Eventi con Klassics Music Management e Almud Edizioni Musicali, in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei e con il contributo economico del Comune di Pompei.

I due concerti nel suggestivo Anfiteatro degli Scavi a Pompei del 27 e 28 giugno 2025 inizieranno alle ore 21.30 ed i biglietti sono in vendita a partire da € 170 (+ prev) anche online su TicketOne

