Happy Wine a Chiaia: il 22 maggio torna l’aperitivo diffuso tra le boutique di Napoli

Calici alzati e vetrine in festa: un solo giorno, un quartiere, quarantasette tappe per celebrare il vino e la bellezza a Napoli

Giovedì 22 maggio Happy Wine a Chiaia accende uno dei quartieri più eleganti di Napoli con un evento unico nel suo genere: un aperitivo diffuso firmato Wine&Thecity, dove il vino incontra l’arte, la moda e il design. Per un solo pomeriggio, dalle 17 alle 21, boutique storiche, gallerie d’arte, showroom e spazi creativi si trasformano in luoghi di degustazione e performance, tra dj set, cooking show, installazioni e mostre.

Da Piazza Amedeo a Piazza Vittoria, il percorso si snoda lungo le vie dello shopping di Chiaia, creando una mappa dell’ebbrezza creativa: 47 indirizzi e 47 cantine italiane da scoprire, per un’esperienza multisensoriale che coinvolge tutto il quartiere in un clima di festa e convivialità.

Un itinerario di gusto e bellezza tra boutique, vino e performance

Si parte da Ricciardi in Piazza Amedeo con la performance culinaria di Zio Chef e il dj set di Marco Piccolo, accompagnati dai vini di Casa Setaro, eccellenza vesuviana. Lungo via Vittoria Colonna troviamo Engel & Völkers con Tenuta Loffredo, Sisimbro Luxury con Masseria Campito, e la galleria Vp Factory di Gennaro Regina con il rosso Tatanni del Casino di Sala.

In via San Pasquale si brindano i vini di Cantine Olivella da Langella Gioielli e Vendôme Napoli, mentre da Le Zirre Napoli arrivano le creazioni artigianali abbinate ai vini di Salvatore Martusciello.

Su via Carducci, l’atmosfera si scalda da Blunauta con Cantine Pellegrino, Eles Napoli con Cantine Bambinuto e Studio Rog con i pregiati vini toscani di Frescobaldi. In via Nisco, White propone i vini dell’Agro Pontino firmati Casale del Giglio.

Degustazioni, arte e design nel cuore di Chiaia

Tra le tappe imperdibili: SHERÌ di Oreste Cincini con Casa Setaro, Mabruk di Brigida Ricci con Cantine dell’Averno, Room 59 con Salvatore Martusciello, Alessandra Libonati con Famiglia Pagano 1968, e Lallilab con Cantine Federiciane.

A Pensieroverde, arte e fiori si fondono con i vini di Pippo Greco, mentre Cariño Nikkei propone un connubio jappo-peruviano con i vini flegrei di Cantine Astroni. Da Joca Restaurant, lo chef Gianluca D’Agostino esalta i vini di Casale del Giglio, mentre Bhumi ceramica presenta la collezione “Cign’oro”.

Un brindisi a ogni angolo

In via Filangieri, da Pedone si assaggiano i vini di Villa Raiano, da Presta quelli di Cantine De Angelis, e da Ciko Orefice i vini storici di Cantine di Marzo. Salendo le Scale D’Andrea, Spazio Materiae ospita Tenuta Fontana, mentre Novelli Arredamenti in via Vetriera propone le bollicine di Masseria Frattasi.

In Piazza dei Martiri, da Nabis Capri si espone pop art con i vini di Cantine Pellegrino. A Palazzo Partanna, Francesca Frendo e Luca Mantovano brindano con Mirabella e Tenuta C’est la Vie, mentre Beauty Queen serve Feudi Spada.

In via Morelli, si degustano i vini di Enocratico, Terre Stregate, Terredora di Paolo, La Molara, e ancora Tenuta C’est la vie da Siola in via Chiaia. In Piazza Vittoria, da Prezioso Casa si brinda con Mastroberardino, da Masardona 1945 con Cantine Astroni, da Casa Vittoria con Frescobaldi, e da E. Marinella con La Morala e i formaggi Ciro Amodio 1825.

In via Calabritto, da La Cantina – Cool restaurant si conoscono i vini friulani di Piera 1899, mentre da Ileana Della Corte si stappano bottiglie de La Guardiense – Janare e da Mario Valentino Boutique quelle di San Salvatore 1988. In vico Satriano, Ebbrezza di Teonilla abbina tapas a bollicine dell’Oltrepò Pavese di Francesca Carannante.

Tra arte, moda e vini d’autore

In via Carlo Poerio, si comincia da 14 Poerio Travel Agency con Fontanavecchia, poi si passa da IDEM con i vini di Marisa Cuomo, da Nennapop con Terredora di Paolo e da Roberta Bacarelli con Casa D’Ambra, sushi Baka e dj set. Novità di quest’anno: Alessandro Legora con Cantine Federiciane.

Chiude il percorso lo spazio creativo Flavia Palombo Handmade in via Crispi 85 con i vini di La Masserie: moda, pelle e Pallagrello in perfetto stile napoletano.

Non perdere Happy Wine a Chiaia: il vino torna protagonista nelle strade più belle di Napoli, tra eleganza, sapori e sorprese ad ogni angolo. Segui Wine&Thecity e scopri il programma completo su www.wineandthecity.it

Riepilogo Happy Wine a Chiaia

Quando: Giovedì 22 maggio 2025

Giovedì 22 maggio 2025 Orari: Dalle 17:00 alle 21:00

Dalle 17:00 alle 21:00 Dove: Quartiere Chiaia – Napoli (da Piazza Amedeo a Piazza Vittoria)

Quartiere Chiaia – Napoli (da Piazza Amedeo a Piazza Vittoria) Prezzo: Ingresso libero, degustazioni gratuite presso le location aderenti

Ingresso libero, degustazioni gratuite presso le location aderenti Contatti: www.wineandthecity.it | IG: @wineandthecitynapoli

