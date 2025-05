Festival della Terra 2025: A Bagnoli una giornata di speranza, arte e comunità

A Bagnoli un evento che unisce cultura, intrattenimento e riflessione sociale nel Parco San Laise (ex base Nato): un evento per famiglie, giovani e comunità attiva gratuito su prenotazione obbligatoria

Contenuto sponsorizzato #adv

Nel cuore di Bagnoli, venerdì 23 maggio 2025, prende vita la prima edizione del Festival della Terra, un evento che unisce cultura, intrattenimento e riflessione sociale in uno degli spazi urbani più emblematici della rinascita napoletana: il Parco San Laise (ex base Nato).

Un evento per famiglie, giovani e comunità attiva

A partire dalle ore 18.00, il parco si trasformerà in un microcosmo di attività per tutte le età. I più piccoli saranno accolti in un’Area Kids colorata e dinamica, con giochi, baby dance a cura di Arcobaleno Animation, il ludobus itinerante di Ora e tanti laboratori creativi. Un luogo ideale per una serata all’aperto in famiglia.

A pochi passi, l’Area Food farà gola a tutti: i Maestri dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani sforneranno prelibatezze da gustare sul prato, mentre l’area stand offrirà laboratori interattivi e attività a cura delle associazioni locali, in collaborazione con il CSV di Napoli.

Spiritualità, testimonianze e musica dal vivo

Nel pomeriggio ci sarà spazio anche per momenti di riflessione e condivisione: verranno presentate alcune testimonianze legate all’iniziativa giubilare della Conferenza Episcopale Campana, in occasione dei dieci anni dell’Enciclica Laudato si’ e degli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco.

Alle 19.30, lo spazio Hope Talks accenderà il palco con messaggi di pace, solidarietà e speranza, in un momento simbolico per ringraziare chi si è impegnato nel sostegno alle comunità colpite dal bradisismo.

Giovani talenti in gara per il premio NOMEA

Gran finale alle 21.00, con un contest musicale dedicato ai giovani cantanti emergenti. Una giuria assegnerà il Premio NOMEA, ma sarà anche il pubblico a votare il proprio preferito durante la serata. Un’occasione per scoprire nuovi talenti e vivere un momento di condivisione musicale.

L’iniziativa è promossa da realtà attive sul territorio: l’Ufficio per la Cura del Creato e la Pastorale Sociale delle Diocesi di Pozzuoli e Ischia, la Fondazione Welfare Campania e diverse organizzazioni del Terzo Settore. Un evento gratuito, ma dal grande valore civico e culturale.

Riepilogo evento

Quando: Venerdì 23 maggio 2025

Venerdì 23 maggio 2025 Orari: Dalle 18.00 alle 23.30

Dalle 18.00 alle 23.30 Dove: Parco San Laise (ex Base Nato), Bagnoli – Napoli

Parco San Laise (ex Base Nato), Bagnoli – Napoli Prezzo biglietto : Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria su festivaldellaterra.com

: su festivaldellaterra.com Contatti e informazioni: Tutti i dettagli e aggiornamenti sul sito ufficiale del Festival

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.