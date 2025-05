Visite guidate alla Chiesa delle Anime Pezzentelle: scopri il Purgatorio ad Arco a Napoli

Per il Maggio dei Monumenti 2025, a Napoli anche visite allo straordinario Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco nel cuore del centro antico di Napoli, dove si segue l’affascinante culto delle anime “pezzentelle”, cioè dei resti umani anonimi “adottati” dalla popolazione

Fino al 1 giugno 2025, nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2025, a Napoli sarà possibile visitare lo straordinario Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco nel cuore del centro antico di Napoli . Il Complesso del Purgatorio ad Arco si trova in Via Tribunali 39 a Napoli ed è un luogo straordinario dove, ancor oggi, alcuni seguono l’affascinante culto delle anime “pezzentelle”, cioè dei resti umani anonimi “adottati” dalla popolazione.

La Chiesa delle Anime Pezzentelle sul Decumano Maggiore

Nel cuore del centro antico di Napoli, lungo via dei Tribunali si trova al num. 39 la caratteristica chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. In città la chiesa è nota come la chiesa “de’ ’e cape ’e morte” e su via Tribunali si individua subito per via dei teschi poggiati all’ingresso del complesso.

Una visita all’antico complesso è un vero e proprio viaggio nella cultura napoletana tra arte, fede, vita, morte. La piccola e particolare chiesa del ‘600, custodisce i preziosi marmi e il Teschio alato di Dionisio Lazzari, insieme a capolavori di Massimo Stanzione, Luca Giordano e Andrea Vaccaro.

Dalla chiesa si scende nell’antico e grandioso ipogeo che ospita ancora oggi l’affascinante culto rivolto a resti umani anonimi che diventano speciali intermediari per invocazioni, preghiere, richieste di intercessioni. Tra le anime adottate dal popolo, celebre è quella della principessa Lucia a cui le donne affidano, da lungo tempo, le loro richieste di grazie. Un piccolo museo allestito negli spazi dell’elegante sagrestia completa l’itinerario.

Le scale per l’accesso all’ipogeo del complesso monumentale non sono accessibili ad un pubblico con disabilità motorie.

Le date delle visite guidate al Complesso monumentale Purgatorio ad Arco

03 maggio, ore 12:00/ore 15:00

04 maggio, ore 12:00

10 maggio, ore 12:00/ore 15:00

11 maggio, ore 12:00

17 maggio, ore 12:00/ore 15:00

18 maggio, ore 12:00

24 maggio, ore 12:00/ore 15:00

25 maggio, ore 12:00

31 maggio, ore 12:00/ore 15:00

1 giugno, ore 12:00

Le visite sono a cura del Complesso monumentale Purgatorio ad Arco – Associazione Progetto Museo – Via Tribunali, 39 – Napoli

Info e Prenotazioni: progettomuseo.purgatorioadarco@gmail.com

La visita guidata è inclusa nel contributo per l’ingresso: € 7,00, intero; € 6,00: da 14 a 25 anni

Maggiori informazioni Complesso monumentale Purgatorio ad Arco – Facebook

