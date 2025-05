Notte europea dei Musei a Napoli: ingresso ad 1 euro al Palazzo Reale e a Villa Pignatelli

© Napoli da Vivere

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte europea dei Musei, alla quale aderiscono i musei statali con ingressi di sera ad 1 euro. A Napoli tra le tante aperture straordinarie aperti anche il Palazzo Reale e il Museo di Villa Pignatelli

Nella Notte europea dei Musei saranno aperti circa 3.000 siti in tutta Europa in orario notturno offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare le loro collezioni in un’atmosfera unica e suggestiva. Le principali aperture e gli eventi a Napoli e in Campania.

Notte europea dei musei 2025 a Palazzo Reale e Villa Pignatelli

Il Palazzo Reale di Napoli aderisce all’evento organizzando l’apertura in orario serale dalle ore 20.00 alle ore 23.00 con ultimo ingresso alle ore 22.00, al costo simbolico di 1 euro (escluse gratuità secondo legge).

L‘ultimo ingresso al Museo della Fabbrica è alle ore 21.30 mentre la chiusura è alle ore 22.00.

Durante l’apertura serale non sono visitabili il Giardino Pensile e il Museo Caruso.

Il Museo ‘Diego Aragona Pignatelli Cortes’ di Villa Pignatelli aderisce all’evento organizzando l’apertura in orario serale dalle ore 19.30 alle ore 22.30 con ultimo ingresso alle ore 21.30, al costo simbolico di 1 euro (escluse gratuità secondo legge).

Biglietti acquistabili presso i musei oppure on line

Maggiori informazioni – Palazzo Reale di Napoli

