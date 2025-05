Divina Food Experience a Vietri sul Mare: gusto, arte e 50 chef il 21 maggio 2025

Le eccellenze della Costiera Amalfitana con quasi 50, operatori del gusto, sul corso principale di Vietri sul Mare tra le celebri botteghe di Ceramiche per Divina Food Experience

Giornata speciale mercoledì 21 maggio 2025 a Vietri sul Mare. Organizzata della Pro Loco di Vietri sul Mare con la collaborazione dell’Associazione Ristoratori vietresi si terrà la prima edizione di “Divina Food Experience – Vietri tra Arte & Gusto” dove si potrà apprezzare l’inestimabile patrimonio enogastronomico, artistico e culturale della Costiera Amalfitana.

“Divina Food Experience – Vietri tra Arte & Gusto”, si terrà lungo il centralissimo Corso Umberto I dalle ore 18:00 alle ore 23:00 del 21 maggio e sarà un’occasione straordinaria per unire tradizione e innovazione: non mancheranno le celebri botteghe ceramiche di Vietri assieme a quasi 50 operatori del gusto, tra rinomati chef, apprezzati ristoratori e note attività di gastronomia della Costiera Amalfitana, che prepareranno piatti ispirati alla tradizione locale.

Previste anche degustazioni guidate di vini locali, condotte da sommelier esperti.

Queste le attività, tra gastronomie, trattorie, ristoranti e bar, che proporranno le loro prelibatezze la sera del 21 maggio 2025 lungo il Corso Umberto I dalle ore 18:00 alle ore 23:00:

Acqua Pazza: Chef Gennaro Marciante, Gnocchetti con Colatura di Alici;

Al Convento: Chef Gennaro Torrente, Stracotto di Tonno;

Al Limoneto: Chef Mario Borrelli, Zeppola di San Giuseppe Salata; Antica Bagnara: Chef Cosmo Di Mauro, Cuoppo di Mare;

Arca Restaurant: Chef Armando Lembo, Polpo Laccato, Scapece e Nocciole; Barcabotte

Re Baccalà a Mare: Chef Francesco Esposito & Tony Siniscalco, Giuseppe Fasano;

Benvenuti a Bordo: Chef Luca Mancini, A past miscat a modo mio Patate e provola;

Canape: Chef Gianluca D’Arienza, Bruschetta Vietrese;

Chalet AmaMi: Chef Francesca Apuzzo, Bruschetta alici, burro e sfusato;

Da Giufre: Maestro Giuseppe Bifulco, Pizza ai Profumi della Costiera;

Da Lucia 34: Chef Lucia Borriello, Caponata di Mare;

Da Nando: Chef Francesco Frusciante, Pasta con Fagioli di Controne e Cozze;

Dal Pescatore: Chef Peppe Zaccaria, Seppia a Mevz;

Divina Pizzeria: Maestri Pietro D’Amico & Elena Secrii, Sapore di Mare;

vù: Chef Riccardo Fagiano, Panino San Giovanni;

Fame Zero: Chef Teresa Casaburi &Mauro Avallone, Bruschetta con caciocavallo impiccato, tartufo e limone;

Fiori e pensieri & Dolce Caffe: Maestri Enzo Pinto & Aniello Esposito, Frittelle di Pasta Cresciuta ai fiori eduli e zeste di limone;

Gallo Salumeria & Cucina: Chef Antonella Borriello, Cuzzutiello con Polpetta al Ragù;

Gastronomia Senatore (Macelleria): Nicola Senatore, Milza alla Vietrese;

Hotel Bristol Ristorante: Chef Gianluca Volpe, Petali di Rosa con Limone e Spigola;

I Salumai: Raffaele Moretti, Panino con stracciatella di bufala ed alici di Cetara;

Il Cantastorie: Chef Luigi Chirico, Spaghetto Alici, Pecorino e Noci;

Il Flauto di Pan: Chef Lorenzo Montoro;

Il Principe e la Civetta: Chef Antonio Nolfi, Spaghetti al Pesto Vietrese;

Il Risorgimento: Chef Gennaro Sorrentino, BacCaprese;

La Crestarella: Chef Marco Laudato, Gambero bianco di paranza, fave e pecorino;

la Vecchia Bottega: Chef Carmine Ricciardi, Tagliere Vietrese; L’Altro Scalo: Patrizia Gentile, Parmigiana di Alici;

Lloyds Baia Hotel Amalfi Coast: Chef Dario Sica, Seppia con Patate; Pascalò: Chef Pasquale Vitale, Totani e Patate allo Sfusato Amalfitano;

Passariello Cantina Mediterranea: Chef Raffaele & Dalila Apicella, Mini Bun di Mare;

RHC Raito Hotel: Chef Francesco Russo, Polpo Bao… Tradizione e Oriente;

Sole di Vietri: Giovanna Senatore, Caponata Amalfitana;

Volta del Fuenti: Chef Michele De Blasio, Brioche al pomodoro del Piennolo, maionese di patate e lardo di totano;

Bar Ariston: Emanuela D’ambrosio, Granita al Limone;

Bar Centrale: Alfonso Ferrante & Wanda De Rosa, Agrocetus;

Bar del Corso: Francesco Quadrano, Limoncello Spritz; Bar Miramare: Roberta Scannapieco, Granita agli Agrumi;

Dolce Freddo: Felice Iovine, Brioche con Gelato;

Due su Due Cafè: Luciano Liguori, Sorbetto a crema di Limone;

Early Fruit: Giuseppe Salmieri, Banchetto di Frutta;

Eco del Mare: Antonio Di Florio, Spumone;

Vietrisottengopp: Giuseppe Fasano, Granita al Limone.

L’evento, inizialmente previsto per il 19 maggio, è stato spostato al 21 per raccogliere i numerosi solleciti ad evitare la concomitanza con la gara uno dei playout di Serie B all’Arechi tra Salernitana e Frosinone in programma durante la stessa data e orario. Mercoledì 21 Maggio 2025 – Dalle 18:00 alle 23:00 -Centro Storico di Vietri sul Mare

Con il Menù Degustazione avrai accesso libero a tutte le Food Station dell’evento:

Piatti della tradizione preparati da chef e ristoratori locali

3 calici di Vino del territorio

Un itinerario enogastronomico immersivo tra ceramica, arte e gusto

Il menù degustazione si può acquistare sul sito www.postoriservato.it oppure direttamente sul posto. PREVENDITA MENÙ DEGUSTAZIONE – Solo 32€ invece di 40€

